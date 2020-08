Bon plan : l’ultime pack de protection pour les MacBook

Les antivirus se comptent par centaines sur Windows 10 ! Certains d’entre eux sont plus performants que d’autres. Choisir peut parfois devenir un vrai casse-tête. Alors, imaginez les sourires malicieux des utilisateurs de macOS. Il est vrai qu’auparavant les MacBook n’avaient pas besoin d’antivirus. Néanmoins, le temps change et le comportement des virus aussi. C’est là que Intego a su anticiper les choses.

À la base, Intego propose d’excellents logiciels pour macOS. Le plus connu est bien sûr l’antivirus qui propose pour seulement 19,99 €. Au fil du temps, Intego a su voir venir les choses. Il a développé d’autres services pour macOS. Nous en venons à notre bon plan avec le Mac Premium Bundle X9, le pack ultime pour protéger votre MacBook en toutes circonstances. Cette incroyable suite de service est vendue pour seulement 34,99 € au lieu de 69,99 € soit 35 € d’économie.

Intego Mac Premium Bundle X9

L’entreprise Intego est spécialisée dans tous les logiciels pour macOS depuis 25 ans. Celle-ci a su apprendre et s’améliorer au fil des années pour proposer le pack ultime pour protéger les MacBook. Ces ordinateurs portables d’Apple sont de plus en plus à risque. Alors, ne prenez pas la sécurité à la légère et pensez à Intego avec son pack Mac Premium Bundle X9.

Nous vous parlons ce pack, car nous sommes convaincus qu’il sera votre meilleur allié pour naviguer sur internet. Intego propose dans son pack des services dédiés à macOS à un prix complètement barré ! À propos, dans ce pack vous pourrez accéder à :

VirusBarrier X9 (antivirus) ;

NetBarrier X9 (pare-feu) ;

Washing Machine X9 (logiciel de nettoyage) ;

ContentBarrier X9 (contrôle parental) ;

Personnal Backup 10.9 (pour gérer vos backups).

La protection pour macOS n’a pas de prix

Comme vous l’avez lu, Intego propose cinq logiciels afin de protéger vos MacBook d’internet et protéger vos données personnelles et celles de vos proches. VirusBarrier X9 est l’antivirus d’Intego, ce logiciel est proposé dans le pack Mac Premium Bundle X9. Celui-ci utilise la base de données de Malware de Microsoft ainsi que la sienne. En effet, le VirusBarrier X9 analyse la base de données d’Intego afin de trouver la moindre faille sur votre MacBook. Cela le rend très complet et dur à le dérouter de son chemin en plus de ça, c’est le seul antivirus du marché présent sur macOS qui détecte 100 % des virus.

Une autre fonction très utile pour vos MacBook, Whasing Machine X9. Comme son nom l’indique, ce logiciel vous permettra de faire du ménage dans votre ordinateur portable. C’est l’allié parfait pour ranger votre bureau, supprimer les fichiers doublons et également de supprimer ceux qui sont inutiles. Un excellent logiciel qui permet de gagner de la place surtout, si vous possédez un SSD de petite capacité de stockage sur votre Mac. Par la suite, nous avons Personnal Backup. C’est un logiciel semblable à Time Machine, il permet de créer une sauvegarde de votre MacBook très facilement.

Avoir des enfants n’est pas tout le temps facile, surtout avec les dangers d’internet de nos jours. C’est pour ça que vous pourrez protéger la vie numérique de votre enfant grâce au logiciel ContentBarrier X9. C’est un service de pare-feu très facile à mettre en place et qui vous permettra de régler les horaires d’utilisations de votre MacBook aux enfants les plus jeunes. Le dernier logiciel que nous n’avons pas encore cité est NetBarrier X9. Le service de pare-feu fait maison par l’entreprise Intego.

Mac Premium X9, le pack ultime d’Intego

En bref, la suite de logiciels d’Intego est excellente pour protéger votre MacBook. De l’antivirus à la protection pour vos enfants, ce pack ultime sera parfait ! En plus de ça, le Mac Premium X9 est disponible à moins 50 % ! Vous pourrez vous le procurer pour seulement 34,99 € au lieu de 69,99 € soit 35 € d’économie pour une licence avec un seul MacBook (59,99 € pour deux ans). En revanche, Intego pense aux foyers avec plusieurs MacBook.

Intego Mac Premium Bundle X9

La suite de logiciels sur trois MacBook est disponible pour 44,09 € au lieu de 89,99 € soit 45 € d’économie (74,99 pour deux ans). La licence pour cinq ordinateurs portables est également disponible, à ce niveau-là, c’est surtout pour les entreprises. Celle-ci pourra acquérir le pack ultime Mac Premium Bundle X9 pour seulement 54,99 € au lieu de 109,99 € soit 55 € d’économie (99,99 € pour deux ans). Pour beaucoup d’utilisateurs de macOS, Intego Mac Premium Bundle X9 est la référence d’antivirus sur le marché !