Bon Plan Mac : pack ultime de protection (Nettoyage, Antivirus, Sauvegarde, Contrôle Parental) à 34,99€

Alors qu’installer un antivirus est un réflexe pour les utilisateurs de PC, c’est moins le cas pour les possesseurs de Mac. Et pourtant, alors qu’il a gagné en popularité avec le temps, ils sont tout aussi soumis aux malwares et virus. La société Intego est un spécialiste des logiciels Mac depuis 25 ans, et propose des solutions uniques à macOS, contrairement à ses concurrents.

La marque propose aujourd’hui un pack complet dédié à la protection du Mac, en vente flash à 34,99€ au lieu de 69,99€.

Les points forts de l’offre 1️⃣ Des logiciels spécialisés pour le Mac

2️⃣ Un pack* ultra complet de 5 logiciels

3️⃣ Un prix imbattable, à moins 50% En temps normal, ce pack est vendu pour 69,99€ cette offre à 34,99€ est donc une aubaine. C’est un prix extremement interessant qui vous permet de protéger et optimiser votre Mac grâce aux différents logiciels inclus. Découvrir l’offre

*Dans ce pack Mac Premium Bundle X9 vous avez accès à :

L’antivirus VirusBarrier X9

Le pare-feu NetBarrier X9

Le logiciel de nettoyage Mac Washing Machine X9

La solution de contrôle parental ContentBarrier X9

Le logiciel de gestion des backups, Personnal Backup 10.9

Intego : des solutions sur mesure pour les Mac

Comme nous l’expliquions plus tôt dans ce bon plan antivirus Mac, la société Intego développe depuis plus de 25 ans des logiciels dédiés aux Mac. Sur l’antivirus par exemple, la société propose une solution optimisée pour la plateforme macOS, et c’est la seule du marché à détecter 100% des malwares sur Mac. La raison est simple. Ses concurrents se contentent de porter leurs antivirus Windows pour le Mac, et se concentrent sur les bases de données de Malware pour l’OS de Microsoft. Intego détecte donc mieux les menaces récentes, mais est aussi mieux optimisé au niveau de la gestion des ressources.

Mais l’antivirus n’est pas le seul logiciel de ce Bundle. Le second est Washing Machine X9. Sa fonction est simple : supprimer les fichiers en doublons, ainsi que ceux qui sont inutiles. Il est même capable de ranger automatiquement les fichiers du bureau. Si vous avez du mal à vous organiser, il vous fera gagner de la place sur votre stockage.

Le troisième logiciel du bundle s’appelle Personnal Backup. Il vous permet de créer et gérer les sauvegardes de votre machine, comme peut le faire Time Machine. Le quatrième est bien plus important. ContentBarrier X9 est un outil complet de contrôle parental, qui vous permet de fixer des règles et limites à l’utilisation du Mac par vos enfants. Pour aller avec l’antivirus et protéger à 100% votre Mac, le bundle contient aussi NetBarrier X9, le pare-feu maison.

Pour résumer, ce bon plan sur la suite de logiciel Intego vous permet de profiter de 50% de réduction sur la protection complète de votre Mac et ses utilisateurs. Si vous avez plusieurs machines à la maison, l’abonnement pour 3 Mac est proposé à 44,99€ au lieu de 89,99€ et la licence 5 appareils (parfait en entreprise) est proposé aussi à moitié prix, à 54,99€ au lieu de 109,99€. Il est considéré par beaucoup comme le meilleur antivirus sur Mac.

Voir les offres pour plusieurs Mac