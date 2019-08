Bon Plan : les meilleurs intra à réduction de bruit à 199€ au lieu de 250€ 🔥

Alors que leur prix public est de 250€, les Sony WF-1000XM3 voient leur tarif chuter à 199,99€ pour cette dernière journée des soldes. C’est une vente flash sur Amazon, elle est limitée par les stocks disponibles et ne restera pas très longtemps en ligne. Ce bon plan porte sur le modèle noir des derniers écouteurs Bluetooth de chez Sony.

Ils reprennent la plupart des atouts des AirPods en y ajoutant la réduction de bruit, ce qui peut faire la différence dans les transports par exemple. Leur boîtier de chargement leur permet de bénéficier d’une autotomie totale montant à 24 heures (18 heures pour le boîtier + 6 heures pour les écouteurs), et une recharge de 10 minutes vous permet de tenir une heure et trente minutes.

Ils utilisent la même technologie que le casque Bluetooth Sony WH-1000XM3 et proposent une excellente réduction du bruit. Le micro est bien meilleur que celui des AirPods, et vous pouvez contrôler votre musique directement grâce à la surface tactile présente sur les écouteurs. Comme la plupart des modèles du marché, la compatibilité avec Google Assistant est aussi de la partie, tout comme la fonction « quick attention » qui vous permet de baisser la musique et désactiver la réduction en posant votre doigt sur un écouteur. Pour pairer facilement avec votre smartphone, le NFC est aussi intégré.

Ces écouteurs Sony WF-1000XM3 sont livrés avec leur boîtier de rechargement, 3 embouts de tailles différentes en silicone, 3 embouts en mousse et le câble USB-C pour le recharger. Pour profiter de cette vente flash sur les écouteurs Bluetooth Sony WF-1000XM3, c’est ici que ça se passe :

Profiter de l’offre