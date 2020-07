Bon Plan : MicroSD Sandisk Extreme 128 Go à 24,36€ (-50%)

Vous avec acheté récemment un nouveau téléphone, un appareil photo ou vous souhaitez simplement élargir votre stockage ? Cette Sandisk Extreme de 128 Go est idéale pour vous. Elle sera l’épouse parfaite pour votre appareil. Vous pourrez vous la procurer sur Amazon au tarif de 24,36 € au lieu de 49,99 euros soit 51 % d’économie.

Cette Sandisk Extreme en 128 Go pourra aisément vous suivre partout. Vous partez pour les vacances d’été ? Alors vous ne devez pas rater ce bon plan. Elle est compatible avec tout appareil qui possède un lecteur de carte micro SD. Vous n’en avez pas ? Il existe des adaptateurs afin de l’utiliser pleinement et sans soucis d’incompatibilité. Cette carte micro SD vous proposera jusqu’à 160 Mo/s de lecture et 90 Mo/s d’écriture, de très bonnes performances. Celle-ci est certifiée A2 correspondant à aux performances demandées pour ce style de produit. Vous ne connaissez pas ce terme ? A2 signifie que cette Sandisk Extreme de 128 Go ne doit pas descendre en dessus de 10 ou 30 Mo/s en lecture. Vous pourrez ainsi réaliser des vidéos 4K jusqu’à 60 images par seconde sans problèmes.

La Sandisk Extreme, la carte micro sd pour des conditions extrêmes

Un logiciel est fourni avec afin de récupérer toutes les données de la Sandisk Extreme sans casser des fichiers au passage. Vous pourrez également récupérer des fichiers malencontreusement supprimés. Vous êtes cascadeur ? Vous l’utilisez dans vos compétitions de motocross ? Vous pourrez l’utiliser sans vous soucier de l’abîmer grâce à la résistance aux chocs, à l’eau, températures chaude ou très froide et simplement aux rayons X. En bref, la carte micro SD qu’il vous faut pour toutes sortes d’utilisations.

Vous êtes prêt à l’acheter ? Alors, foncez, ce bon plan n’est pas éternel et vos vacances approchent à grands pas. Ne laissez pas passer une telle occasion ! Vous pourrez vous la procurer chez Amazon au prix de 24,36 € soit 51 % d’économie sur le prix de base.

