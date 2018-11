Bon plan : la Microsoft Surface Pro 12,3″ à 899€ au lieu de 1449€

C’est le premier vrai bon plan sur la Microsoft Surface Pro lors de ce Black Friday : la tablette tactile 12,3 pouces avec un processeur Intel Core i5 de 7ème génération est en forte promotion à la Fnac et chez Darty. En l’occurrence, son prix chute de 1449€ à seulement 899€ chez les deux marchands (qui appartiennent au même groupe), soit une remise de 55€ ou 38% sur le produit du géant américain. Il s’agit d’une vente flash, le stock risque de rapidement être épuisé !

Une configuration au top pour la Microsoft Surface Pro

Le bon plan sur cette Microsoft Surface Pro concerne la version 2017 de ce PC hybride. Au niveau de la configuration, cela reste cependant l’une des toutes meilleures du marché et son écran au format 4:3 (2736 x 1824 px) sera parfait pour regarder des films, vidéos, ou pour utiliser les outils bureautiques classiques. A noter que la tablette tactile vient avec un stockage de 256 Go en SSD, et qu’elle tourne sous Windows 10.

Pour ceux qui ne veulent pas d’un iPad, et qui privilégient une solution plus complète et sous Windows, la Microsoft Surface Pro est un excellent choix. Avec cette promotion pour le Black Friday, elle le vient encore plus, et elle mérite que l’on s’y intéresse. Attention, il faut savoir que cette offre n’inclut pas le stylet (Surface Pen), ni le clavier, ni la souris. Ces accessoires ne sont pas obligatoires, mais ils peuvent ensuite être achetés en suppléments.

Le Black Friday offre des avantages aux clients Fnac

Si vous achetez cette tablette Microsoft Surface Pro lors de cette vente flash, vous êtes également éligibles à deux autres offres chez le marchand français. Vous pouvez tout d’abord bénéficier de 3 mois d’abonnement gratuit au service de streaming musical Deezer, et vous pouvez également obtenir 20€ de remise sur l’achat d’un pack Microsoft Office éligible. Pour en savoir plus, le plus simple est d’aller directement sur la fiche de la Microsoft Surface Pro 12,3″ en promotion ici :

Voir la promotion Fnac