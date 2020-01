Bon plan : Microsoft Surface Pro 7, clavier et souris à -40% sur Amazon 🔥

Pour ces premiers jours de soldes, Amazon a Ă©tĂ© très agressif sur les promotions – comme on peut le voir sur la Microsoft Surface Pro 7. Cette tablette hybride peut facilement se transformer en ordinateur selon vos besoins en y rajoutant des accessoires comme le clavier ou le stylet. Les rĂ©ductions grimpent jusqu’Ă -25% sur la tablette en elle-mĂŞme, et jusqu’Ă -40% sur les accessoires.

Microsoft Surface Pro 7 :

Microsoft Surface Laptop 3 :

Surface Laptop 3 13" i5 8 Go RAM 256 Go à 1229€ au lieu de 1449€

Surface Laptop 3 15" Ryzen 5 8 Go RAM 256 Go à 1399€ au lieu de 1649€

Microsoft Surface Book 2 :

Surface Book 2 13" i7 16 Go RAM 512 Go à 2119€ au lieu de 2869€

Surface Book 2 13" i5 8 Go RAM 256 Go à 1319€ au lieu de 1769€

Accessoires :

Aujourd’hui, la Microsoft Surface Pro 7 n’a que très peu de concurrence sur le marchĂ© du PC hybride. Sortie en novembre dernier, ce produit Ă tous les avantages d’une tablette tout en ayant aussi la puissance d’un ordinateur. Pour ceux qui sont amenĂ©s Ă beaucoup se dĂ©placer, c’est un excellent choix pour combiner le confort avec un ordinateur classique. Évidemment la Surface Pro 7 en promotion sur Amazon est idĂ©ale pour utiliser la suite bureautique Microsoft Office.

Amazon casse les prix de la Surface Pro 7

Depuis ce samedi matin, Amazon est ultra agressif sur les soldes – et notamment sur la Microsoft Surface Pro 7, Surface Laptop 3 et Surface Book 3. Ces trois produits constituent la dernière gĂ©nĂ©ration de la sociĂ©tĂ© amĂ©ricaine. La Surface Pro 7 est la seule de ces trois Ă ĂŞtre une tablette par dĂ©faut. C’est la plus lĂ©gère, et la plus flexible. Les deux autres produits sont toutefois très populaires sur leurs propres crĂ©neaux. Ils viennent plutĂ´t rivaliser avec les MacBook Air chez Apple.

Aujourd’hui, il n’y a guère qu’Amazon qui soit capable d’offrir des rĂ©ductions sur les Surface Pro 7. Ces produits sont très populaires et figurent rĂ©gulièrement dans le classement des meilleures ventes de leur catĂ©gorie. Pouvoir Ă©conomiser quelques centaines d’euros comme c’est le cas en ce moment sur ces PC hybride est une belle opportunitĂ© pour ce dĂ©but d’annĂ©e.

Sachez par ailleurs qu’en prenant votre Microsoft Surface Pro en promotion sur Amazon, vous avez le droit aux mĂŞmes garanties que si vous l’aviez achetĂ© sur le Store officiel du fabricant amĂ©ricain. En plus d’avoir une remise que vous ne retrouvez pas sur la boutique du fabricant, vous avez le droit Ă un dĂ©lai de rĂ©tractation de 30 jours chez Amazon. Ainsi, si le produit ne vous convient pas, vous pouvez obtenir un remboursement.

Microsoft, star de ces soldes d’hiver

En gĂ©nĂ©ral, on voit assez peu de produits Microsoft ĂŞtre en promotion pendant les soldes – hormis peut-ĂŞtre la vieillissante Xbox One. Avec ces trois produits qui sont en vente flash pour ce samedi sur Amazon, c’est l’occasion de profiter des excellentes rĂ©fĂ©rences du fabricant Ă un prix avantageux. En dehors des soldes, ces Microsoft Surface Pro 7, Laptop et Book ne sont quasiment jamais en promotion.

Que ce soit les produits Microsoft comme la Surface Pro 7 ou tout autre marque populaire, Amazon offre ce samedi encore de très belles offres. Les soldes ont mis du temps Ă dĂ©marrer, mais cela fait 24 heures qu’elles sont ultra intĂ©ressantes. Le marchand a enchainĂ© plusieurs ventes flash de haut niveau pour attirer les français – et c’est rĂ©ussi. Reste que le stock est limitĂ© sur tous les produits, y compris sur cette tablette hybride. Il faut donc se dĂ©pĂŞcher pour ne surtout pas manquer ce bon plan, probablement l’un des temps forts de ces soldes.

