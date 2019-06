Bon Plan : la Nintendo Switch à 248€ + 53€ remboursés chez Rakuten🔥

La Nintendo Switch est l’une des consoles les plus populaires du marché et l’offre d’aujourd’hui sur Rakuten est imbattable. Grâce au code R20 (qui vous donne 20€ de réduction), son prix passe à 248€, mais ce n’est pas tout.

Pour tous les membres du Club Rakuten (gratuit et sans engagement), vous recevez jusqu’à 20% de bons d’achat à valoir sur votre prochaine commande soit 53€. Même si vous êtes un nouveau membre, vous bénéficiez, comme tous les mercredis, de 15% soit 40€, ce qui est parfait pour acheter des jeux pour votre Nintendo Switch. À l’origine, la Nintendo Switch était vendue pour 329€, la réduction totale grâce à ce bon plan est très forte.

Le coupon R20 est valable une seule fois et uniquement pour les 1000 premières commandes, soyez rapides si vous voulez bénéficier de ce bon plan Nintendo Switch.

Profiter de l’offre

Le modèle en promotion est la version avec les Joy-Con rouge et bleu, et venant de Hong Kong, elle sera livrée avec un adaptateur français gratuitement. Le délai d’expédition est compris entre 8 et 12 jours, et les avis sur le vendeur sont très positifs avec une note moyenne de 4,6 sur 5 avec plus de 44500 ventes déjà réalisées.

La Nintendo Switch : une console hybride

Le gros point fort de la Switch réside dans le fait qu’elle puisse être utilisée à la fois sur la TV grâce à son dock, mais aussi en déplacement, grâce à l’écran. C’est l’une des consoles les plus populaires du moment grâce à des licences très forte comme Mario, Zelda ou Pokémon. Le jeu le plus attendu à sortir dans les prochains mois est Metroid, suivi de près par Pokémon Épée et Pokémon Bouclier.