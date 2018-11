Bon Plan Noël : le robot Anki Cozmo à 119€ au lieu de 199€ (jusqu’à minuit)

L’idée peut sembler gadget, mais les utilisateurs du petit robot Cozmo d’Anki semblent tous d’accord : il est génial. Doté d’une intelligence avancée, il semble tout droit sorti des studios Pixar et rappelle des personnages comme Wall-E.

Après le premier lancement, Cozmo évoluera en fonction de ses interactions avec vous et les membres de votre famille. Il est un cadeau idéal pour les enfants, mais les parents semblent tout autant l’apprécier. Si votre enfant veut apprendre le développement, un mode avancé permet de stimuler l’imagination et d’apprendre la logique de la programmation informatique et aux algorithmes.

Il embarque tout un tas de mini jeux qui sollicitent la mémoire et/ou les réflexes. Il dispose d’une personnalité et changera d’humeur en fonction de ses interactions. Il est aussi capable de reconnaître les visages et de se souvenir des prénoms.

Si vous vous posez la question de l’utilité du robot, lisez les commentaires sous le produit, vous verrez que les possesseurs du robot Cozmo en sont entièrement satisfaits, pour différentes raisons. Les seuls commentaires négatifs viennent de personne n’ayant pas un smartphone compatible, ce qui n’est plus trop un problème avec les smartphones récents.

L’âge minimum conseillé pour utiliser Cozmo est de 3 ans ou plus. La vente flash se termine ce soir à minuit, soyez réactif si vous voulez en profiter.

