Bon plan : NordVPN fait cadeau de 3 mois gratuits pour Noël

Beaucoup d’internautes ne se sentent plus en sécurité sur Internet et c’est tout à fait légitime. Après les divers scandales liés à la divulgation des données personnelles, le pistage en ligne ou encore les fuites d’IP, difficile d’être confiant lors de sa navigation. Pour y remédier, de plus en plus d’utilisateurs utilisent des VPN (Virtual Private Network). Ces logiciels compatibles sur tous les supports connectés protègent vos activités en ligne et vos informations personnelles. Ces outils très simples à utiliser permettent aussi d’accéder à des contenus bloqués sur internet (sites, chaînes TV, plateformes de streaming). Bref, les VPN ont beaucoup d’avantages.

Si vous avez besoin d’un VPN, nous vous conseillons NordVPN. Il s’agit d’un excellent VPN qui propose un service de qualité couplé à des tarifs attractifs. En effet, NordVPN lance son offre de Noël à -68%. Le prix de son forfait 2 ans tombe à 3,15€ / mois au lieu de 10,16€. Cerise sur le gâteau, le fournisseur vous fait cadeau de 3 mois d’abonnement supplémentaires.

Retrouvez les détails de cette offre juste ici :

Découvrir l’offre NordVPN

Pourquoi choisir NordVPN ?

Avec ses nombreuses publicités, NordVPN est une marque qui fait tilt dans la plupart des esprits mais sa renommée, il ne la doit pas seulement aux médias. NordVPN est connu pour les niveaux élevés de sécurité qu’ils offrent aux internautes.

Dès que vous activez le VPN, votre trafic web est chiffré de bout en bout via l’algorithme AES de 256 bits rendant tout décodage impossible. Il est aussi beaucoup plus compliqué d’intercepter vos données, notamment sur les réseaux Wi-Fi publics.

Pour connecter votre appareil à NordVPN, il suffit de cliquer sur un des pays mis à disposition depuis l’interface de l’application. À titre informatif, l’infrastructure de NordVPN rassemble près de 5 500 serveurs situés dans 59 pays du monde. Vous aurez donc l’embarras du choix à ce niveau. En quelques secondes, votre adresse IP et votre emplacement physique seront masqués et une nouvelle localisation vous sera attribuée (selon le pays sélectionné). De cette façon, NordVPN préserve votre confidentialité et votre sécurité en ligne puisque les sites consultés ne sauront pas qui vous êtes réellement.

Si vous êtes friand de streaming ou de téléchargement sachez que NordVPN débloque plusieurs plateformes dont Netflix et qu’il dispose de serveurs compatibles avec le P2P. Pour les internautes se rendant dans des pays qui censurent l’accès à Internet, ses serveurs Obfusqués et Double VPN seront utiles pour déjouer la censure numérique. Les fonctionnalités ne s’arrêtent pas là. L’application NordVPN inclut également le dispositif CyberSec qui bloque les publicités, les sites malveillants et empêche le suivi en ligne. Si vous activez cette option, votre protection n’en sera que meilleure.

Une remise de -68% et 3 mois d’abonnement gratuits

En temps normal, NordVPN n’est pas le roi des promotions. Cette offre de Noël est donc l’occasion rêvée pour bénéficier de tarifs préférentiels. Grâce à sa réduction, l’abonnement NordVPN pendant 2 ans vous coûtera 75,65€ au lieu de 243€, ce qui équivaut à 3,15€ / mois. Ce n’est pas tout. Le prestataire fait cadeau à tous ses nouveaux abonnés de 3 mois gratuits – qui viendront se rajouter aux 2 ans.

Une fois que vous disposez d’un NordVPN, vous aurez la possibilité d’installer l’application sur six appareils différents et de l’activer simultanément. Étant donné que le logiciel est multi-plateformes, l’ensemble de votre équipement informatique pourra être couvert : ordinateurs sous macOS, Windows ou Linux, tablettes et smartphones iOS ou Android, ou encore Smart TV et boîtier connecté Fire TV.

Si vous n’êtes pas convaincu à 100% par NordVPN, vous pouvez le tester pendant 30 jours sans risque grâce à la garantie « satisfait ou remboursé » applicable sur son offre.

Découvrir l’offre NordVPN