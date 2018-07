Bon Plan : le nouvel iPad 2018 à 279€ au lieu de 359€ 🔥

À peine sorti, le dernier iPad d’Apple est proposé aujourd’hui à 279€ au lieu de 359€ chez eBay, dans sa version 32 Go.

Ce genre de promotions est assez rare sur un modèle sorti il y a si peu de temps, mais on ne va pas s’en plaindre. La version disponible sur eBay est un modèle argent avec 32 Go de mémoire. Il est vendu par une boutique pro et est bien évidemment neuf (eBay ne vend pas que des produits d’occasion).

L’iPad 2018 embarque une puce A10 Fusion, un capteur de 8 Mpx à l’arrière et 1,2 Mpx à l’avant. L’autonomie annoncée est de 10 heures ce qui est une vraie force de cette tablette. Sa principale nouveauté par rapport au modèle 2017 est sa compatibilité avec l’Apple Pencil, ce qui devrait ravir les illustrateurs en herbe.

L’offre est limité en quantité (il y a eu 86% du stock vendu à l’heure ou je publie ce bon plan), soyez rapides si vous voulez en profiter !

Profiter de l’offre