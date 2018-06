Bon Plan : le OnePlus 6 64 Go à 427€ au lieu de 519€ 🔥

Les belles offres commencent à arriver sur le très récent OnePlus 6 et c’est aujourd’hui Gearbest qui nous propose un excellent prix sur la version 64 Go.

Le tout nouveau OnePlus 6 en version 64 Go est disponible à 427,90 € avec le code FR18oplus64 au lieu de 519€ soit une réduction d’environ 100€. Le OnePlus 6 128 Go est aussi en promotion à 533,00 € avec le code FR18oplus128 au lieu de 569€. Les offres sont limitées dans le temps et il n’y a que très peu d’unités disponibles (60 au moment ou nous écrivons ces lignes).

Le OnePlus 6 reprend la plupart des caractéristiques du OnePlus 5T en y ajoutant un écran plus grand pour une taille de smartphone identique. Ce nouveau modèle est un succès total pour OnePlus qui en a écoulé plus d’un million d’unités lors du premier mois de lancement.

Le OnePlus 6 embarque un écran AMOLED de 6,28 pouces avec un ratio 19:9, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 845 avec 6Go de RAM. L’autonomie est aussi excellente avec une sa batterie de 3300 mAh qui profite de la recharge rapide (Dash charge).

Le modèle 128 Go et 8 Go de RAM est aussi en promotion à 533,00 € avec le code FR18oplus128 au lieu de 569€ si vous avez besoin de plus de stockage et de puissance.

Comme toujours avec Gearbest, nous vous conseillons d’opter pour la livraison French Line pour être livré par Colissimo et éviter les éventuels frais à la douane.

