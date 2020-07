Bon plan : pCloud, champion du stockage en ligne, casse son prix de -75%

Nous conservons aujourd’hui toujours plus de données – qu’il s’agisse de photos, vidéos ou documents. Ces derniers devenant toujours plus lourds, il est parfois intéressant de céder à l’offre d’un service de stockage en ligne pour tout conserver et y accéder de tous vos appareils.

À l’occasion de la fête nationale belge, pCloud casse les prix de son abonnement à vie à -75%. Cette offre est aussi disponible pour tous les clients français, ce qui est plutôt plaisant. Nous vous présentons ici cette offre qui, selon nous, vaut vraiment le détour.

pCloud, un stockage en ligne simple et pas cher

Vous connaissez peut-être Google Drive, iCloud ou encore Dropbox qui vous permettent de stocker vos fichiers en ligne et d’y accéder partout depuis tous vos appareils. Moins connu mais beaucoup plus intéressant, pCloud s’est placé, depuis plusieurs années, comme une référence sur le marché du stockage en ligne. Notre avis sur pCloud ici vous donnera tous les détails.

Sa principale force ? Sa simplicité d’utilisation. Même si vous n’êtes pas à l’aise en informatique, vous parviendrez très facilement à utiliser pCloud pour mettre vos fichiers en ligne et les partager avec vos amis, votre famille, ou tout simplement les stocker en souvenir pour pouvoir encore y accéder 20 ans après.

En plus de sa simplicité d’utilisation, pCloud séduit énormément pour sa vitesse de transfert. La grande critique que l’on peut régulièrement faire aux services de stockage en ligne est la lenteur des transferts, que ce soit en upload ou en download. Avec pCloud, vous n’aurez pas ce type de problème.

Évidemment, un service de stockage en ligne se doit d’être sécurisé. À ce niveau, pCloud met la barre haute avec un chiffrement AES 256 bits de niveau militaire et une copie de vos fichiers sur 5 serveurs différents (vous pouvez choisir la localisation entre Europe ou Etats-Unis). Ainsi, dans l’hypothèse (très rare) où un serveur ferait défaut, il y en aurait encore 4 autres pour assurer la sauvegarde de vos fichiers. De toute évidence, c’est bien plus sécurisé que de tout garder sur un disque dur, un serveur dans votre cave ou sur votre ordinateur personnel.

Une offre 2 000 Go de stockage à vie à 245€

Avant toute chose, pCloud propose une offre d’essai gratuite sans limite de durée qui vous offre 10Go de stockage. Cela vous permet de découvrir le service et d’apprécier la qualité de son interface.

Si l’offre gratuite vous a séduit, vous pourrez ensuite passer aux choses sérieuses avec ses abonnements à vie à des prix imbattables.

En effet, pour cette promotion exclusive, pCloud fait tomber ses prix de 75%. Vous pourrez alors avoir :

C’est évidemment cette dernière offre qui est la plus intéressante puisqu’elle vous offre un très bel espace de stockage pour tous vos fichiers pour moins de 250€. Encore une fois, si vous hésitez, débutez par l’offre gratuite pendant quelques heures ou jours puis passez sur l’offre payante (si vous êtes convaincus) pour ne pas avoir de regret. Dans le cas où vous prendriez directement un abonnement payant, sachez que vous avez une garantie de remboursement de 10 jours.

Que ce soit pour stocker vos fichiers, partager vos photos avec vos amis grâce à un dossier commun ou pour synchroniser les photos, vidéos et documents de tous vos appareils, pCloud est le service à avoir en ce moment. N’hésitez-pas à lire notre avis sur pCloud ici pour en savoir plus sur cet excellent stockage cloud.