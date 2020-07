Bon plan pCloud : son offre inédite (-75%) se termine ce soir 🔥

Si vous avez besoin d’un espace de stockage en ligne de 2 000 Go (2 To) trĂšs fonctionnel et pas cher, il vous reste encore quelques heures pour profiter de la promotion spĂ©ciale pCloud (pour la fĂȘte nationale Belge). En effet, son offre -75% sur ses abonnements Ă vie expirent ce soir mercredi Ă 23h59, et cela concerne tout le monde. Il s’agit donc de la derniĂšre occasion pour saisir cette offre trĂšs attrayante que nous allons vous prĂ©senter plus en dĂ©tails.

pCloud : le stockage en ligne simple et peu cher

Il existe aujourd’hui de nombreux fournisseurs de stockage en ligne (dans le cloud). Vous connaissez sans doute Google Drive ou encore iCloud mais il existe en rĂ©alitĂ© beaucoup plus d’options et Ă des prix beaucoup plus attractifs.

Depuis quelques annĂ©es, le fournisseur pCloud monte en puissante pour se placer, aujourd’hui, comme l’une des rĂ©fĂ©rences pour le stockage en ligne de photos, vidĂ©os, documents ou autres.

Simple d’utilisation et surtout trĂšs attractive grĂące Ă son offre Ă vie, la plateforme pCloud a rĂ©ussi Ă sĂ©duire des millions d’utilisateurs Ă travers le monde.

GrĂące Ă lui, vous pourrez Ă©videmment stocker vos fichiers en ligne, mais Ă©galement les synchroniser sur tous vos appareils. Par exemple, vos photos prises sur votre smartphone peuvent directement se mettre en ligne sur le cloud afin que vous y accĂ©diez depuis vos appareils connectĂ©s Ă internet. Autre exemple, si vous travaillez sur plusieurs ordinateurs, vos fichiers seront alors accessibles de partout pour continuer le travail mĂȘme lorsque vous changez d’appareil (ordinateur, tablette, smartphone…).

Les fonctionnalités de pCloud sont nombreuses et on comprend alors vite son succÚs, surtout avec sa derniÚre promotion de -75% sur ses abonnements à vie.

-75% sur l’abonnement Ă vie pCloud

Chaque annĂ©e, pCloud propose une rĂ©duction trĂšs forte sur ses abonnements lifetime (Ă vie). Cette derniĂšre a commencĂ© il y a 2 jours et expire ce soir Ă 23h59. Si vous souhaitez en profiter, c’est donc le moment puisque demain, l’offre ne sera plus valable.

L’offre en question concerne les abonnements Ă vie du fournisseur, vous aurez alors le choix entre :

Pour bien clarifier les choses, l’abonnement « à vie » est en rĂ©alitĂ© limitĂ© Ă 99 ans. Vous ne payerez qu’une seule fois pour le service qui vous accompagnera pour les 99 prochaines annĂ©es. Le prix de 245€ est donc impressionnant quand on sait qu’un tel stockage coĂ»te environ 100€ par an chez les concurrents. Vous ĂȘtes donc rentable en 2 ans et demi environ.

Quand on sait que le stockage en ligne a pour vocation de conserver des fichiers pendant des dizaines d’annĂ©es, on comprend alors tout de suite l’intĂ©rĂȘt d’une telle formule Ă vie. C’est Ă©galement bien plus sĂ©curisĂ© qu’un disque dur externe, qui peut ĂȘtre perdu ou qui peut bruler de l’intĂ©rieur (ce qui m’est arrivĂ©) sans possibilitĂ© de retrouver ses donnĂ©es.

Avant de souscrire Ă l’offre payante, sachez que vous avez la possibilitĂ© de tester pCloud gratuitement avec 10Go de stockage. Cela vous permettra d’apprĂ©cier la vitesse de transfert du fournisseur et sa facilitĂ© d’utilisation.

Aussi, ses abonnements sont accompagnĂ©s d’une garantie de remboursement de 10 jours que vous pourrez faire valoir aprĂšs avoir payĂ© Ă son offre.

Pour souscrire Ă pCloud, vous pouvez visiter sur son site officiel ici :

Questions fréquentes sur pCloud

Si vous avez des questions, voici des réponses qui pourraient vous aider.

🔐 Les fichiers sont-ils sĂ©curisĂ©s ?

Oui ! Tous les fichiers sont chiffrĂ©s avec une clef AES 256 bits. Sachez Ă©galement que tous les fichiers sont sauvegardĂ©s sur 3 serveurs diffĂ©rents dans 3 localisations. Aussi, vous avez la possibilitĂ©, avec l’option crypto (payante) d’ajouter un chiffrement cĂŽtĂ© client qui vous assure un niveau de sĂ©curitĂ© encore supĂ©rieur.

🚀 La vitesse de transfert pCloud est-elle bonne ?

Si pCloud se faisait critiquer il y a quelques annĂ©es pour de faibles vitesses d’upload et de download, la situation a bien changĂ© aujourd’hui. En effet, nous parvenons Ă monter Ă plus de 40Mb/s en upload sur les serveurs aux USA ce qui est vraiment impressionnant. Les performances sont encore meilleures si vous optez pour un datacenter en Europe.

♟ Y a-t-il uniquement des offres Ă vie ?

Non, vous avez la possibilitĂ© de payer pCloud Ă l’annĂ©e ou mĂȘme au mois. Attention cependant, la promotion de 75% prĂ©sentĂ©e dans cet article ne s’applique alors pas pour ces abonnements.

đŸ’” Puis-je ĂȘtre remboursĂ© ?

Il est possible d’ĂȘtre remboursĂ© pendant 10 jours suite Ă la souscription Ă votre abonnement Ă pCloud.

✠Est-il possible de tester pCloud sans payer ?

Oui ! pCloud propose un stockage en ligne gratuit de 10Go que vous pourrez utiliser sans limite de temps. Vous n’aurez qu’Ă vous crĂ©er un compte pour commencer Ă dĂ©couvrir le service et Ă mettre vos fichiers en ligne dans la limite de 10Go. Aucun moyen de paiement n’est Ă renseigner lors de l’ouverture du compte.