Bon plan pCloud : une offre de stockage en ligne À VIE (à prix cassé)

Le besoin en stockage en ligne ne cesse d’augmenter années après années. Avec l’augmentation constante de la taille de nos fichiers, et notamment nos photos et vidéos, nos cartes mémoires et disques durs se remplissent de plus en plus rapidement.

Heureusement, des services très intéressants ont vu le jour, et, parmi les plus intéressants, il y a notamment pCloud avec son offre à vie (99 ans) pour seulement 175€ (500 Go) ou 350€ (2 000 Go). Ces offres à -65% sont à saisir dès à présent sur le site de pCloud. Elles sont limitées dans le temps, il ne faut pas tarder pour les saisir.

Un stockage en ligne simple et rapide

Que ce soit sur ordinateur, tablette ou smartphone, il est possible d’utiliser pCloud afin de stocker et synchroniser tous vos fichiers (photos, vidéos, documents, musiques,..) sur le Cloud. La principale qualité de pCloud est sa simplicité d’utilisation qui le rend accessible pour tous.

Mais ce qui rend pCloud encore meilleur, c’est sa vitesse de transfert. En effet, la grande faiblesse des services de Cloud « bas de gamme » est leur lenteur. Uploader ou downloader un fichier prend énormément de temps si la vitesse n’est pas bonne. Avec pCloud, nous sommes parvenus à obtenir d’excellents débits, que ce soit en upload ou en download.

Dans notre classement des meilleurs cloud gratuits, nous avons comparé les vitesses de 5 grands noms du stockage en ligne et pCloud s’en est sorti premier avec un temps d’upload de 1 minute 26 pour un fichier de 1,2Go.

Ces très bons débits rendront votre expérience avec pCloud vraiment excellente et c’est pour cela que nous le conseillons grandement.

Une tarification imbattable sur la formule à vie

Dropbox, Google Drive, OneDrive, tous proposent des offres de stockage en ligne de qualité. Cependant, pCloud n’a rien à envier aux grands noms du stockage en ligne car il est à la fois plus rapide, plus sécurisé, et surtout bien moins cher. C’est grâce à cette promotion actuelle de 65% sur ses abonnements « Lifetime » qu’il se distingue de tous ses rivaux.

En l’occurence, deux offres sont à votre disposition :

Ces offres sont accompagnées d’une garantie de remboursement de 10 jours pour vous permettre d’être complètement remboursés si vous changez d’avis.

Mieux encore, avant de vous engager, testez pCloud gratuitement grâce à son espace de stockage gratuit de 10 Go. Pour en profiter, créez-vous un compte avec email et mot de passe et c’est parti ! En remplissant quelques tâches simples, vous pourrez même augmenter l’espace gratuit jusqu’à 25 Go – de quoi vous laisser parfaitement le temps de découvrir le service et de l’apprécier.

Enfin, nous vous conseillons de choisir l’UE pour la région des données afin d’avoir des vitesses de transfert encore meilleures.

Pour tout savoir de pCloud, lisez notre test complet ici.