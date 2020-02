Bon Plan : grosses promos sur les disques dur et SSD à la Fnac

Si vous vouliez vous équiper en stockage externe ou interne, c’est le moment. Jusqu’à dimanche minuit, la Fnac propose six modèles avec des réductions allant de 10€ à 70€. Que vous vouliez un SSD de 1 To ou un disque dur 8 To, il y a en a pour tous les besoins.

Western Digital à la fête pendant tout le week-end

Jusqu’à dimanche minuit, une belle partie de la gamme Western Digital est en promotion à la Fnac. La gamme My Passport est particulièrement représentée, avec quatre modèles en réduction.

Le premier est le disque dur avec 2 To de stockage, qui est proposé à 79,99€ au lieu de 99,99€. Le second bénéficie de 4 To de stockage et est vendu à 129,99€ au lieu de 159,99€. Il est disponible en bleu ou en rouge.

Le dernier est le modèle avec le plus de stockage, à savoir 5 To. Habituellement vendu 189,99€, il est en promotion à la Fnac au prix de 159,99€.

Modèle plus imposant et appartenant à la gamme My Book New de Western Digital, ce modèle de 8 To est vendu à 229,99€ au lieu de 299,99€.

Le petit intrus de cette sélection nous vient de chez Samsung. Le populaire SSD interne 860 QVO avec 1 To de stockage est proposé avec une réduction de 10€, et voit son prix passer à 109,99€. Il est destiné à une installation dans une machine, mais vous pouvez aussi opter pour l’achat d’un boîtier, qui permet de l’utiliser en tant que SSD externe.

Toutes ces promotions sur les disques durs et SSD à la Fnac sont valables tout le week-end, et prendront fin dimanche soir à 23h59. Comme d’habitude avec la Fnac, le retrait en magasin est possible, et gratuit.

Découvrir l’offre