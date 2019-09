Bon Plan Rakuten : le casque audio Bose Headphones 700 à 288€ au lieu de 399€ 🔥

Rakuten propose souvent des bons plans intéressants. Aujourd’hui, c’est le Bose Noise Headphones 700 qui tombe à moins de 290 euros alors qu’il coûte habituellement près de 400 euros, ce qui signifie que la remise est de 110 euros. En plus de cette offre, vous bénéficiez de presque 30 euros en Super Points qui vous seront reversés sur votre compte Rakuten.

Pour profiter du bon plan Rakuten, il faut entrer le code RAKUTEN30 dans votre panier dès lors que vous validez la commande. Cela vous fera profiter de cette belle promotion sur le casque à réduction de bruit Bose Headphones 700. Si votre commande est inférieure à 300 euros, c’est le code RAKUTEN5 qu’il faut renseigner dans le même espace (pour une réduction de 5€ sur votre panier).

Bose Noise Cancelling Headphones 700, un casque sans fil avec réduction de bruit active

Dévoilé au mois d’août, le casque Bose Headphones 700 est un casque premium qui a l’avantage d’être sans fil. Comme son nom l’indique, il profite aussi de la réduction de bruit active, une fonctionnalité qui équipe de nombreux casques de la marque américaine, à l’exemple du QC 35 II. Néanmoins, celui-ci se dote de pas moins de 11 niveaux différents de réduction, ce qui veut dire qu’il peut s’adapter à de multiples situations, que vous soyez en train de travailler, de marcher dans la rue ou de prendre l’avion.

Le Bose Noise Cancelling Headphones 700 a également l’avantage de disposer des assistants intelligents Amazon Alexa et Google Assistant. Vous pouvez choisir entre les deux services puis bénéficier de ceux-ci en cliquant sur le bouton situé sur le bouton droit du casque. Outre l’option dédiée aux assistants vocaux, le casque audio pèse 250 grammes pour une autonomie de 20 heures, ce qui est le cas de la majorité des dispositifs vendus sur le marché ce jour.

En termes de design, le Bose Noise Cancelling Headphones 700 se veut très sobre, tout en proposant un anneau en aluminium moins conséquent que celui de ses processeurs, comme le QC 35 II. Comme ce dernier, il se veut confortable à porter au quotidien, un point sur lequel la marque ne transige pas. C’est l’un des tous meilleurs casques sans fil du marché.

Les bons plans Rakuten du jour : Nintendo Switch, OnePlus 7 et Xiaomi Mi 9 Lite

Outre le casque premium Bose Headphones 700, Rakuten propose d’autres promotions sur des produits populaires :

Les adeptes des promotions spéciales pourront donc profiter d’une réduction sur la Switch de Nintendo, dont le tarif est habituellement de 299 euros, sans compter le fait que vous profitez de 27 euros en Super Points. En plus de cette promotion de 30 euros et des Super Points, Rakuten partage une autre offre sur le OnePlus 7 256 Go avec un tarif qui tombe à 359,90 euros au lieu de 455 euros sur Amazon, soit une réduction qui approche de très près les 100 euros.

Le quatrième et dernier bon plan Rakuten concerne le Xiaomi Mi 9 Lite, un smartphone de qualité à un prix qui se veut accessible. Habituellement, il coûte 299 euros. Comme pour le casque Bose, ces promotions sont limitées dans le temps.

Mentions légales

RAKUTEN5 : 5€ offerts pour toute commande de 30€ minimum avec le coupon RAKUTEN5. Coupon utilisable sur une seule et unique commande, limité aux 3000 premières utilisations. Offre non cumulable avec tout autre coupon. Frais de port non inclus. Offre valable le 25/09 de 00h00 à 23h59 GMT

RAKUTEN30 : Mentions légales : 30€ offerts pour toute commande de 300€ minimum avec le coupon RAKUTEN30. Coupon utilisable sur une seule et unique commande, limité aux 700 premières utilisations. Offre non cumulable avec tout autre coupon. Frais de port non inclus. Offre valable le 25/09 de 00h00 à 23h59 GMT