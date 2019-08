Bon Plan Rakuten : le OnePlus 7 Pro 256 Go à 583 € au lieu de 759 € 🔥

C’est jour de promos chez Rakuten. Le marchand propose une nouvelle fois des centaines d’offres très intéressantes, et les quatre plus puissantes du jour sont, selon nous les suivantes :

Pour profiter de ces offres, il vous suffit d’indiquer le code RAKUTEN30 dans votre panier au moment du paiement, si votre commande dépasse les 300€, ou le code RAKUTEN5 si la commande est inférieure. Les bons d’achat en Super Points sont disponibles pour tous les membres du Club Rakuten (gratuit et sans engagement).

Le OnePlus 7 Pro, un smartphone premium

Notre coup de coeur du jour dans les nombreux bons plans Rakuten c’est le OnePlus 7 Pro. La version proposée en promotion est la haut de gamme, avec 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. Gros atout du OnePlus 7 Pro, son superbe écran AMOLED incurvé de 6,67 pouces propose un taux de rafraîchissement de 90 Hz ce qui permet des transitions très fluides. C’est le smartphone le plus design chez OnePlus, grâce à sa caméra selfie pop up, qui laisse toute la place à l’écran à l’avant.

La marque a également fait de gros efforts à l’arrière, avec un triple capteur encore plus performant, donc un principal de 48 Mpx. La batterie est aussi un point fort avec sa capacité de 4000 mAh, mais surtout la Wrap Charge qui permet de recharger plus de 60% du OnePlus 7 Pro en 30 minutes.

À 759€, le rapport qualité-prix du OnePlus 7 Pro était excellent, à 583 € il l’est encore plus, et les 30 € offerts en Super Points vous permettront d’acheter une coque supplémentaire pour le protéger. Au final, vous économisez plus de 200€ sur le OnePlus 7 Pro chez Rakuten aujourd’hui. Ce tarif n’est valable que jusqu’à ce soir, dans la limite des stocks disponibles. Le coupon RAKUTEN30 sur Rakuten n’est valable que pour les 700 premières commandes, soyez rapides si vous voulez en profiter.

