Bon Plan : Samsung Galaxy Fold à 1390€ au lieu de 2020€ sur Amazon (5 pièces)

Difficile de faire plus limité que cette offre Amazon. Cinq modèles de Samsung Galaxy Fold sont bradés à 1390€ au lieu de 2020€, soit une réduction de 630€. Pour retrouver l’offre, c’est ici que ça se passe :

Profiter de l’offre

Le Samsung Galaxy Fold est le smartphone pliant de référence sur le marché. Il nous avait conquis pendant notre test :

Même s’il reste un produit très cher, la technologie est bluffante. Outre sa charnière pliante, il embarque un triple capteur photo à l’arrière, 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Samsung a choisi le Snapdragon 855 pour le SoC et l’écran interne propose une dalle AMOLED de 7,3″. Point clé, l’autonomie est aussi à la hauteur, et la batterie de 4380 mAh est très bien optimisée.