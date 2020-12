Bon plan : Surfshark, le meilleur VPN tombe à un prix inédit 🔥

Les VPN, ou Réseaux Privés Virtuels en français, sont en plein boom. Les internautes du monde entier utilisent ces logiciels afin de sécuriser leur navigation, modifier leur localisation géographique ou encore déjouer la censure numérique. Pour profiter de tous les avantages des VPN sans les inconvénients, il est néanmoins indispensable de choisir un prestataire de qualité. C’est le cas de Surfshark, un VPN qui a déjà su convaincre des millions d’utilisateurs malgré sa création relativement récente – en 2018.

Si nous vous parlons de ce VPN, c’est justement parce qu’il enregistre une forte baisse de prix pour les fêtes de fin d’année. Son abonnement passe de 10,62 euros par mois à seulement 1,82 euros par mois. À cette réduction de 83% s’ajoute 3 mois d’abonnement gratuit en cadeau et des connexions en simultané illimitées. Pour profiter de cette offre, il suffit de s’abonner à son forfait 24 mois et de régler le tout en une fois (49 euros).

Voici les détails de l’offre Surfshark VPN juste ici :

Pourquoi utiliser le populaire VPN Surfshark ?

Le VPN Surfshark garantit un niveau de sécurité élevé à tous ses utilisateurs grâce à sa technologie reposant sur le chiffrement de votre trafic et un camouflage complet de votre adresse IP. L’application permet ainsi de protéger vos données sensibles, vos activités en ligne et de préserver votre confidentialité. Aujourd’hui, c’est devenu un indispensable pour échapper à la surveillance sur internet, surtout s’il vous arrive de naviguer depuis les hotspots Wi-Fi publics.

Surfshark dispose de plus de 3 200 serveurs. Son réseau couvre 65 pays ce qui vous permettra de simuler de nombreuses localisations en un clic. En plus de passer incognito sur la toile, vous pourrez également débloquer de nombreux contenus qui sont normalement inaccessibles. On parle de sites géo-bloqués. Si ce terme ne vous dit peut-être rien, vous l’avez déjà sûrement expérimenté. C’est ce que l’on rencontre notamment lorsqu’on souhaite accéder à des chaînes de télévision françaises à l’étranger.

Surfshark est également l’outil parfait pour les plateformes de streaming. Par exemple, il débloque près de 15 bibliothèques Netflix pour le plus grand bonheur de ceux qui ont épuisé leur catalogue. Par ailleurs, si vous partez en vacances, vous pourrez retrouver votre Netflix habituel. Pas d’inquiétude pour les férus de téléchargement, les serveurs du VPN sont compatibles avec le P2P et ils sont hautement sécurisés.

L’application Surfshark est compatible sur macOS, iOS, Windows, Android, Linux et Fire TV. Si vous possédez un télévision connectée Android, vous pourrez l’installer dessus sans problème.

Un abonnement à 1,82 euros et 3 mois offerts

Si le prix est souvent un point bloquant, c’est loin d’être le cas avec Surfshark. En ce moment, ce VPN premium offre une remise de 83% sur son forfait 24 mois. On atteint un prix mensuel jamais vu qui passe à seulement 1,82 euros au lieu de 10,62 euros. Pour cette occasion un peu particulière que sont les fêtes de fin d’année, le prestataire offre 3 mois d’abonnement supplémentaires pour toute souscription au forfait 24 mois.

Comme l’ensemble du service se règle en une seule fois, il faudra donc débourser 49 euros afin de profiter du VPN pendant 27 mois. À ce sujet, sachez que votre achat sera rapidement rentabilisé puisque le fournisseur est un des rares à proposer des connexions simultanées et illimitées. Le VPN pourra donc être utilisé à volonté sur tous vos appareils et même ceux de vos proches.

Vous êtes un peu hésitant ? Rassurez-vous, grâce à la garantie de 30 jours, l’achat est sans risque. Vous pourrez demander votre remboursement à l’assistance client Surfshark. Il vous sera accordé à tous les coups à condition de respecter le délai de 30 jours. Pour en savoir plus, c’est par ici :

