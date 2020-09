Bon plan : Surfshark, le VPN premium est à un prix cassé (83%)

Dans le monde connecté actuel, les VPN sont des outils très utiles, voire indispensables pour assurer son confort et sa sécurité. Ces logiciels de cybersécurité peuvent être installés sur ordinateur, tablette ou téléphone protègent votre navigation internet et débloquent des contenus censurés à travers le monde.

On estime aujourd’hui à un tiers, le nombre de français qui utilisent un VPN au quotidien. Il faut bien évidemment s’orienter vers des outils fiables et sécurisés pour cela, quitte à payer quelques euros par an. Ce dimanche, c’est le VPN premium Surfshark qui annonce un deal éclair imbattable. Déjà reconnu pour avoir un excellent rapport qualité prix, il le devient encore plus avec cette réduction de 83%. Son tarif mensuel passe de 9,89€ à… 1,69€ par mois.

Alors qu’il se positionne dans le top de notre comparatif des VPN, il ne faut plus hésiter sur cette offre. Certains de ses concurrents directs sont 3 à 4x plus cher, sans pour autant justifier cette différence de tarif. Pour découvrir l’offre éphémère de Surfshark VPN, c’est par ici :

Pourquoi choisir un VPN comme Surfshark ?

En installant le VPN Surfshark sur tous vos appareils connectés, vous sécuriserez immédiatement votre connexion internet. Personne ne pourra ainsi accéder à vos informations personnelles, ni aux sites web visités, grâce son puissant algorithme de chiffrement AES-256 bits. Par ailleurs, Surfshark ne conserve aucun log de connexion : ni lui, ni votre FAI, ni personne ne saura ce que vous avez fait sur internet via son logiciel.

Le VPN Surfshark vous permet aussi de visualiser des contenus parfois bloqués dans le monde (chaînes TV étrangères, événements sportifs, plateformes Netflix, Hulu…) sans bouger de chez vous. En effet, ce logiciel VPN modifie votre position réelle et il vous permet de vous délocaliser virtuellement où vous le souhaitez. C’est aussi un excellent moyen d’éviter de se retrouver privé de vos programmes habituels (chaines TV françaises) quand vous êtes à l’étranger.

Les serveurs de Surfshark offrent une bande passante illimitée et une connexion haut débit, vous n’aurez aucun délai de chargement. Juste à titre d’information, Surfshark VPN met à disposition de ses utilisateurs plus de 1 700 serveurs disséminés dans 63 pays. Vous aurez donc le choix parmi les milliers de localisations pour simuler une présence ailleurs dans le monde.

Il garantit aussi une protection complète de tous les appareils électroniques de votre domicile grâce à ses connexions simultanées en illimité. Un seul compte peut donc couvrir tous vos supports et ceux de votre famille. Cet élément le distingue de la plupart des concurrents qui n’offrent que 5 ou 6 connexions simultanées en moyenne.

Pour garantir une protection intégrale, l’application Surfshark VPN dispose également de la fonction Kill Switch, d’un anti-malwares, d’un bloqueur de tracking et d’un adblock. Au final, c’est une solution de cybersécurité complète, qui vous permettra de naviguer sereinement sur le web.

Si vous voulez des informations en plus, consultez notre test et notre avis sur Surfshark VPN.

Une formule sur 24 mois à 1,69€ par mois

Que ce soit pour protéger votre identité sur le web, naviguer en sécurité sur les réseaux Wi-Fi publics ou contourner la censure web, les cas d’utilisation de Surfshark sont nombreux. Alors que la surveillance sur internet se renforce depuis des années, c’est une solution efficace pour avoir à nouveau un maximum de confidentialité. A ce prix-là, vous pouvez vraiment être serein, c’est le meilleur rapport qualité prix.

Pour profiter de cette remise et utiliser le VPN Surfshark pendant 24 mois sans limite, il faudra payer 40,56€ ce qui, ramené au mois, revient à 1,69€. Rappelons que le prix par défaut pour cette formule sur 24 mois est de 237,36€, les économies sont donc assez colossales.

Pour vous rassurer, sachez que votre achat est sans risque car il est garanti pendant 30 jours. Cela vous laissera ainsi pleinement le temps d’essayer le logiciel Surfshark VPN pour toutes vos utilisations. Pour avoir votre remboursement, vous devez contacter l’assistance client dans les temps par mail (support@surfshark.com) ou depuis leur messagerie instantanée sur leur site internet.

Pour découvrir les dernières heures de cette offre flash, c’est par ici :

Profiter de l’offre Surfshark