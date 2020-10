Bon plan : Surfshark VPN devient le moins cher avec son deal à 2,10€

Avez-vous déjà entendu parler des VPN ou Réseaux Privés Virtuels en français ? Ces logiciels qui s’installent sur ordinateurs, smartphones et tablettes sont un bouclier contre les menaces sur le web : vol d’identifiants, surveillance, piratage des données, etc.

Les VPN contournent également la censure numérique et les géo-blocages en ligne. Malgré la complexité technologique sur laquelle repose leur système, la plupart des applications VPN sont simples d’utilisation et ne demandent aucune compétence en informatique.

À la une de cet article, on retrouve le VPN Surfshark et son offre imbattable. Grâce à ses caractéristiques remarquables et son tarif compétitif, Surfshark a su s’imposer parmi les meilleurs prestataires VPN de 2020. Si vous voulez bénéficier de cet excellent VPN, c’est le moment car sa remise de -81% fait chuter son abonnement à 2,10€ / mois pendant 24 mois au lieu de 10,93€ en temps normal.

Retrouvez plus d’informations sur le deal de Surfshark juste ici :

Voir l’offre Surfshark VPN à 2,10€

Les 5 raisons de prendre le VPN Surfshark

Vous avez des doutes sur les performances de Surfshark et son service ? Voici les 5 raisons de souscrire au VPN Surfshark.

1. Naviguer de façon 100% anonyme

Surfshark offre une navigation en ligne 100% anonyme et confidentielle. Pour y parvenir, son application masque votre adresse IP réelle à la seconde où vous activez le VPN et la substitue par une autre IP appartenant à ses serveurs. Impossible de retrouver votre trace numérique.

Surfshark détient 1 700 serveurs privés et vous laisse le choix parmi une liste de 63 pays à simuler virtuellement. À côté de ça, le fournisseur applique une politique no-log signifiant qu’il ne collecte aucun journal de connexion (données) de ses utilisateurs.

2. Protéger ses données privées sur internet

Lorsque vous cliquez sur son bouton de connexion, Surfshark créé un tunnel sécurisé entre votre appareil et le réseau Internet. Pour ce faire, ses serveurs chiffrent vos données de bout en bout via la norme de chiffrement avancée AES-256 approuvée par la NSA. Autant dire que le VPN Surfshark garantit un très haut niveau de protection.

Avec cet algorithme de chiffrement, c’est mission impossible pour les tiers de décrypter vos activités en ligne. C’est d’autant plus rassurant lorsqu’on se connecte sur les hotspots Wi-Fi publics non sécurisés.

3. Accéder aux meilleures librairies Netflix

Étant donné que les films et séries TV sur Netflix varient d’un pays à un autre, il est nécessaire de changer de pays Netflix si vous voulez naviguer entre différentes libraires depuis votre domicile ou retrouver la vôtre avec vos réglages audio à l’étranger. Les serveurs Surfshark VPN sont imparables pour contourner le système de détection de proxy de la plateforme de streaming.

À titre informatif, Surfshark peut accéder à 15 bibliothèques Netflix dont les plus complètes (américaine, anglaise, japonaise, canadienne…). Il suffit de vous connecter au pays concerné. Pour profiter de la meilleure expérience pour le streaming, Surfshark propose une connexion sans mise en mémoire tampon et il met à disposition une bande passante illimitée.

4. Connecter le VPN sur un nombre illimité d’appareils

Surfshark fait mieux que tous les standards en vigueur dans le marché des VPN en offrant des connexions simultanées illimitées par compte, ce qui vous permet de l’utiliser sur autant d’équipements que vous souhaitez.

L’application Surfshark prend en charge les systèmes d’exploitation les plus utilisés (macOS, iOS, Android, Windows et Linux) et la majorité des supports. Pour parfaire son dispositif, une installation sur Smart TV est possible.

5. Bénéficier d’un abonnement à prix réduit

Comme mentionné dans notre avis sur Surfshark, ce VPN constitue un excellent choix lorsqu’on recherche un rapport qualité-prix optimal. Il fait partie des VPN de qualité les moins onéreux.

En plus des avantages liés à son outil VPN, Surfshark possède de nombreuses fonctionnalités additionnelles : Kill Switch, détecteur de logiciels malveillants, anti-trackers et bloqueur de pubs.

L’offre Surfshark VPN à saisir (2,10€ par mois)

Si vous êtes convaincu par ses atouts, il ne vous reste plus qu’à profiter de son offre pour vous procurer l’application Surfshark VPN à prix mini. Avec une remise de -81%, le service Surfshark est accessible à 50,42€ durant 24 mois au lieu de 262€. En gros, vous économisez 212€, c’est du jamais vu ! Ce prix équivaut à payer 2,10€ chaque mois contre 10,93€.

Pour les personnes encore indécises, précisons que cette offre est assortie d’une garantie de 30 jours dite « satisfait ou remboursé ». Si jamais Surfshark ne répond pas à vos attentes, vous pourrez obtenir le remboursement intégral de votre achat en sollicitant son service client.

Voir l’offre Surfshark VPN à 2,10€