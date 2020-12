Bon plan : Surfshark VPN lance sa promo XXL de Noël à moins de 2€

Vous avez déjà entendu parler des VPN sans savoir à quoi cela correspondait vraiment ? Il s’agit en fait d’outils utilisables sur la quasi totalité des supports qui sécurisent votre connexion internet, améliorent votre anonymat et contournent les censures numériques.

L’installation d’un VPN et son utilisation sont des formalités tant les logiciels sont simples à utiliser. Parmi les plus intuitifs, on retrouve le VPN Surfshark avec une application épurée parfaitement traduite en français. Pour ceux qui veulent, la version anglaise est aussi disponible.

Il y a quelques heures, Surfshark vient justement de dévoiler sa promotion de Noël et on peut dire que le prestataire VPN offre de très beaux cadeaux à ses nouveaux utilisateurs. Avec un prix remisé de -83% et 3 mois gratuits, l’abonnement 24 mois de Surfshark passe de 10,68€ à 1,83€ par mois. Des connexions simultanées en illimité et une garantie de remboursement sont aussi comprises. On ne sait pas encore quand cette offre prendra se terminera, mais une chose est sûre, à ce prix-là elle ne durera pas longtemps alors ne tardez pas trop pour en profiter.

Présentation du géant Surfshark VPN

Sa création a beau être récente, le VPN Surfshark a tout pour plaire. Son application VPN utilisable sur macOS, iOS, Android, Windows et Linux est dotée de multiples fonctionnalités visant à accroître votre protection sur internet.

Surfshark enregistre à ce jour 1 700 serveurs présents dans 63 pays du monde. En se connectant à son réseau, votre connexion transitera vers un canal sécurisé qui protègera toutes vos données (coordonnées bancaires, mots de passe, sites visités, fichiers téléchargés, etc) et vous assignera une nouvelle adresse IP – tout en prenant soin de masquer la vôtre.

En plus d’être anonyme sur le net, vous pourrez également simuler un nouvel emplacement et accéder à n’importe quel contenu. Si vous aviez l’habitude de voir le message « ce contenu n’est pas disponible dans votre région« , ce n’est plus qu’un lointain souvenir. Concrètement, grâce à Surfshark, vous pourrez dire adieu aux blocages liés aux pare-feux, à la censure ou encore à la géo-restriction. Il suffira d’un clic pour sélectionner le pays en question parmi la liste à disposition.

Les adeptes du streaming seront ravis d’apprendre que Surfshark débloque plusieurs plateformes dont Netflix. Actuellement, ce ne sont pas moins de 15 bibliothèques différentes qui sont accessibles. Si vous vouliez changer de pays sur Netflix, vous savez ce qu’il vous reste à faire.

Pour celles et ceux qui ont besoin d’une protection plus poussée, Surfshark met à disposition des serveurs MultiHop qui font transiter votre connexion par l’intermédiaire des deux serveurs distincts ce qui rend le suivi de votre identité quasiment impossible.

Bien que l’application soit intuitive, vous pourrez compter sur l’assistance Surfshark en cas de besoin. Le support est joignable 24h/24 et 7 jours/7 depuis le chat en direct sur son site.

Une offre à prix choc et des connexions sans limite

Habituellement, les tarifs exercés par Surfshark sont convenables mais avec son offre de Noël à -83%, ils deviennent encore plus intéressants. Et pour cause, le prix de l’abonnement 24 mois chute à 1,83€ par mois contre 10,68€ en temps normal. Les avantages ne s’arrêtent pas là puisque le fournisseur ajoute 3 mois gratuits pour toute souscription. Pour seulement 49€ (l’achat s’effectue en une fois), vous obtiendrez donc Surfshark VPN pendant 27 mois.

En souscrivant à cette offre, vous aurez accès à des connexion simultanées illimitées ce qui veut dire que vous pourrez équiper tous vos appareils sans exception. Il est même possible d’en faire profiter vos proches et dans ce cas, votre achat sera d’autant plus rentabilisé.

Si vous êtes hésitant malgré les qualités indéniables de ce VPN, sachez que vous pourrez l’essayer sereinement grâce à sa garantie Satisfait ou Remboursé valable pendant 30 jours. Rassurez-vous, elle est éligible sans aucune condition.

