Bon plan : Surfshark VPN lance son Black Friday en avant-première

Si vous n’êtes pas insensible aux risques d’Internet et que vous avez déjà songé à naviguer plus librement, alors vous devriez envisager l’installation d’un VPN. Les applications VPN permettent de naviguer de façon sécurisée et de s’affranchir de toutes les restrictions d’Internet – pare-feux, censures gouvernementales, blocages géographiques.

Avant d’aller plus loin, sachez que la plupart des services VPN de qualité sont payants. Heureusement, certains prestataires VPN pas chers comme Surfshark proposent un très bon rapport qualité-prix.

Et alors que le Black Friday 2020 n’a pas encore été officialisé, le VPN Surfshark prend de l’avance par rapport à ses concurrents en proposant d’ores et déjà une offre incroyable. Avec une remise de -83% sur son forfait 24 mois et 3 mois gratuits, l’abonnement vous revient à 50,35€ ou 1,86€ par mois – au lieu de 294€.

Retrouvez les détails de cette offre juste ici :

Pourquoi installer l’application Surfshark VPN ?

L’application Surfshark VPN inclut de nombreuses fonctionnalités à elle seule en lien avec l’anonymat, la sécurité en ligne et le contournement des blocages.

Pour garantir votre sécurité, le fournisseur applique un chiffrement rigoureux AES-256 à l’ensemble de vos informations transitant sur le web. C’est le seul moyen pour que vos activités en ligne et vos données personnelles soient protégées des regards indiscrets. Afin de renforcer ce dispositif, Surfshark préserve votre confidentialité en dissimulant votre adresse IP et en la remplaçant par une appartenant à son réseau.

En parlant de son réseau, Surfshark est présent sur tous les continents – il détient plus de 1 700 serveurs dans 63 pays. Sa bande passante illimitée et sa connexion fluide vous permettront de naviguer sans restriction.

En plus de déjouer la censure web chinoise, le VPN Surfshark vous apportera votre dose de divertissement tous les jours et lors des voyages à l’étranger. En effet, vous aurez accès aux chaînes TV françaises et étrangères, à des évènements sportifs et aux plateformes de streaming géo-bloquées. À titre d’exemple, Surfshark débloque à ce jour près de 15 librairies Netflix. La marche à suivre est très simple puisqu’il suffit de choisir le pays de votre choix et d’actualiser votre page Netflix. Vous verrez ensuite apparaître de nouveaux contenus.

Surfshark est accessible à tous et ne nécessite aucune compétence particulière en informatique. Son interface intuitive permet de s’y retrouver très vite, nous l’avons constaté lors de notre test. L’application est disponible sur Windows, Android, macOS, iOS et Linux.

L’offre surprenante du VPN avec 3 mois offerts

Pour profiter de Surfshark VPN à son plus petit prix c’est maintenant car il enregistre une baisse de -83% et 3 mois d’abonnement gratuits sont offerts pour l’occasion du Black Friday. C’est son forfait 24 mois qui est éligible à cette promotion. Le VPN Surfshark devient accessible dès 50,35€ au lieu de 294€ si vous aviez payé le tarif normal.

Pendant ces 27 mois, vous pourrez profiter de Surfshark sur autant d’appareils que vous le souhaitez puisque des connexions simultanées illimitées sont de la partie. N’hésitez pas à couvrir l’ensemble de vos équipements (ordinateur, smartphone, tablette, Smart TV) et même ceux de vos proches.

En cas d’hésitation, sachez qu’une garantie de remboursement de 30 jours est également disponible et valable sans condition.

L’offre Surfshark prend effet aujourd’hui et elle risque de ne pas être maintenue très longtemps, alors soyez vif pour en profiter :

