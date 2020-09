Bon plan HP : un ordinateur, une sacoche et une imprimante à moins de 430 €

HP est connu pour avoir des ordinateurs de qualité et surtout résistants à l’épreuve du temps. Dans ce bon plan, nous ne mettons pas seulement un simple ordinateur portable, mais un pack 3-en-1 très intéressant. En effet, ce pack est présent sur Cdiscount et inclut le HP 15s, une sacoche pour pouvoir le transporter où vous le souhaitez ainsi qu’une imprimante. Celui-ci est parfait pour tous les étudiants qui doivent prendre un logement et avoir un poste de travail très agréable à utiliser avec une imprimante pour imprimer vos devoirs. Ce pack est disponible sur Cdiscount au prix de 429,99 € au lieu de 583,70 € soit 153,71 € d’économie. Prendre les produits un à un vous reviendrait beaucoup plus cher alors ce pack n’est pas à laisser filer.

Profiter de l’offre

Un ordinateur portable pour la bureautique

Vous pourrez trouver dans ce pack le HP 15S, un très bon ordinateur portable pour tout ce qui est bureautique et un peu de multimédias. Regarder des vidéos sur YouTube, regarder des photos ou même écouter de la musique fait partie du côté multimédia. Il ne vous sera pas possible de faire tourner de gros logiciel de montage dessus. Néanmoins, le logiciel Photoshop est utilisable sur un tel ordinateur portable. Le constructeur a équipé le HP 15S d’un processeur Intel Core i3-1005G1 avec deux cœurs. Celui-ci s’accompagne de 4 Go de mémoire vive ainsi que de 256 Go de stockage en SSD. Un atout pour démarrer rapidement ce HP 15S pour vos cours par exemple.

Au niveau de l’écran celui propose une dalle de 15,6 pouces avec une résolution de 1 366 x 768 pixels. Un écran qui fait largement l’affaire pour taper du texte et regarder un peu de séries sur Netflix. Il intègre également une batterie vous permettant de tenir près de onze heures et trente minutes en une seule charge. Vous aurez également Windows 10 directement d’implémenté dessus. D’ailleurs, il est à noter que ce processeur fait partie de la dixième génération. Il pourra aisément faire tourner un film en 4K dessus. Il intègre par la même occasion une carte wifi et Bluetooth de très bonnes qualités.

Pour accompagner ce HP 15S, vous pourrez trouver également dans ce pack une sacoche qui pourra vous accompagner où vous le souhaitez. Des poches prévues pour le stylo ou même un téléphone sont incluses dedans. L’imprimante présente dans ce pack est également intéressante. Celle-ci vous permettra d’imprimer, scanner ou même photocopier vos documents en quelques secondes. Sa connexion Bluetooth lui permet d’imprimer des documents à distance grâce à votre réseau domestique. Vous pourrez aisément imprimer près de 1 000 pages sans aucun souci. Un pack parfait pour les étudiants à seulement 429,99 € au lieu de 583,70 € soit 153,71 € d’économie. En plus de ça, vous pourrez profiter d’une réduction jusqu’à 150 € pour l’achat de ce pack.

