Bon plan : une (grosse) baisse de prix pour le Redmi Note 9 Pro

Depuis sa sortie, le Redmi Note 9 Pro se vend comme des petits pains. Une réputation bien méritée, car il est l’un des meilleurs téléphones entrée/milieu de gamme de cette année 2020. Le constructeur s’est creusé les méninges pour apporter tout son savoir-faire dans un téléphone au prix très séduisant.

Nous avons déniché aujourd’hui une superbe offre sur eBay qui fait baisser son prix à 218,50 € au lieu de 299 € soit 80,5 € d’économies. Nous avons également un code de réduction qui vous permet de faire baisser le téléphone à 196,65 € avec le code PEPS10 soit 21,85 € en moins. Au final, vous avez l’occasion d’acquérir le Note 9 Pro pour seulement 196,65 € soit un total de 102,35 € d’économie !

Redmi Note 9 Pro « PEPS10 »

Un Note 9 Pro à l’épreuve du temps

Le téléphone a fait couler beaucoup d’encre depuis sa sortie en mai dernier. Cela est normal étant donné qu’il est le téléphone avec un rapport qualité-prix le meilleur du marché. Outre un design presque du déjà vu, le Redmi Note 9 Pro se distinguent avec de très bonnes caractéristiques. Celui-ci dispose d’une dalle de 6,7 pouces LCD qui reste très bien calibrée, l’OLED n’est pas un réel manque sur ce Note 9 Pro.

Au niveau des composants, Xiaomi a décidé d’équiper son dernier fleuron d’un Snapdragon 720G de chez Qualcomm couplé à 6 Go de mémoire vive. Un SoC milieu de gamme, mais qui reste très réactif et pourra pleinement vous satisfaire. Le téléphone embarque 128 Go de stockage qui se révèlent suffisants pour une utilisation classique.

Vous retrouverez à l’arrière quatre capteurs photo qui se révèlent très efficaces si toutes les conditions de luminosité sont présentes. Le Redmi Note 9 Pro propose un capteur grand-angle de 64 mégapixels, un ultra grand-angle avec 7 mégapixels, un capteur macro de 5 mégapixels ainsi qu’un capteur dédié à la profondeur de 2 mégapixels. Les couleurs sont naturelles et très homogènes. À l’avant du téléphone se trouve un poinçon qui enferme un capteur de 32 mégapixels qui permet de prendre des selfies de bonne qualité.

Une grosse promotion grâce à eBay

En bref, ce Note 9 Pro est un excellent téléphone entrée/milieu de gamme. Xiaomi ne propose pas les derniers composants, mais l’optimisation logicielle de MIUI 11 permet d’exploiter à 100 % les performances du téléphone. Cette version de l’OS est très bien réussie et propose de belles personnalisations. Il est disponible sur eBay au prix de 196,65 € au lieu de 299 € grâce au code PEPS10.

