Bon plan VPN : 3 offres choc, dont un code promo (exclu) 🔥

Ă€ l’ère du numĂ©rique, de multiples solutions visant Ă sĂ©curiser sa connexion internet apparaissent. Parmi les outils les plus rĂ©pandus, on trouve les logiciels de VPN pour « Virtual Private Network ». En plus de protĂ©ger vos donnĂ©es personnelles en ligne, ils permettent de naviguer sans laisser de traces et dĂ©jouer les filtrages type pare-feu, gĂ©o-restriction et censure de gouvernements. Leur autre atout ? Ils sont très simples Ă utiliser, mĂŞme pour les non-initiĂ©s.

Pour les soldes d’Ă©tĂ©, ce sont pas moins de 3 VPN renommĂ©s (et haut de gamme) qui ont revu leur prix Ă la baisse. Parmi eux, c’est CyberGhost qui se place en tĂŞte des meilleures offres avec un tarif dingue Ă 2,75€ / mois pour 18 mois d’abonnement (au lieu de 11,99€) et un achat remboursable dans les 45 jours.

Pour dĂ©couvrir son offre spĂ©ciale, c’est ici :

Saisir l’offre CyberGhost

CyberGhost VPN sur 18 mois à 49€

Le VPN CyberGhost, c’est un rĂ©seau mondial de 6 300 serveurs rĂ©partis dans 89 pays. Ses machines sont mises Ă la disposition des utilisateurs pour sĂ©curiser leur navigation web et leur confidentialitĂ©.

Pour ce faire, CyberGhost s’appuie sur un chiffrement puissant de type AES-256 et un masquage complet de votre adresse IP. Pour les plus dĂ©butants, vous n’avez pas besoin de savoir tout ça. L’interface CyberGhost permet facilement de se connecter dans le pays de votre choix, tout se fait très simplement.

Le VPN CyberGhost est aussi adaptĂ© pour le streaming et le tĂ©lĂ©chargement en ligne grâce Ă ses serveurs dĂ©diĂ©s Ă la fois sĂ©curisĂ©s et sans limite de bande passante. Les adeptes de Netflix pourront regarder les contenus de leur pays d’origine depuis l’Ă©tranger, mais aussi accĂ©der Ă de nouveaux catalogues (US, Canada…) plus complets et dĂ©couvrir des titres inĂ©dits.

Le procédé est le même pour les chaînes TV françaises et internationales que le VPN CyberGhost parvient à débloquer de manière efficace. Même les événements sportifs retranscrits sur des chaînes étrangères comme RTS Sport vous seront désormais accessibles.

DĂ©couvrir CyberGhost

L’application CyberGhost VPN rĂ©serve d’autres fonctionnalitĂ©s très utiles au quotidien. Parmi elles, on peut citer le Kill Switch, le bloqueur de publicitĂ©s et de malwares et l’anti-tracking. L’outil est complet et peut s’utiliser sur les principaux supports connectĂ©s dont les Smart TV.

Point important : avec votre compte, vous aurez le droit à 7 connexions simultanées.

Si vous souhaitez tester ce VPN et profiter de sa promotion, sĂ©lectionnez l’offre 18 mois. La souscription vous reviendra alors Ă 49,50€, ce qui Ă©quivaut Ă 2,75€ / mois contre 11,99€. La garantie de remboursement est Ă©tendue Ă 45 jours pour ce fournisseur.

Surfshark, une offre sur 24 mois Ă … 40€

Poursuivons ce classement des meilleures offres du moment avec Surfshark. Ce VPN vous offrira plus de 1 700 serveurs et des localisations dans 63 pays. Son outil parvient Ă chiffrer et cacher votre adresse IP pour une navigation anonyme et 100% sĂ©curisĂ©e. Un excellent moyen de se protĂ©ger face aux risques de surveillance en ligne et de vols de donnĂ©es, notamment lors d’une connexion sur les bornes Wi-Fi publiques.

Pour les services de streaming, Surfshark n’est pas en reste. Il propose des serveurs puissants capables de contourner les blocages gĂ©ographiques et un accès illimitĂ© aux contenus. De nouvelles plateformes de SVoD (Hulu, Netflix US) seront dĂ©sormais accessibles dans votre pays en optant pour le serveur adaptĂ©. Il en va de mĂŞme pour l’ensemble des chaĂ®nes de tĂ©lĂ©vision françaises en passant par la chaine anglaise BBC.

DĂ©couvrir Surfshark VPN

Avec ses fonctionnalitĂ©s avancĂ©es comme le MultiHop, le CleanWeb et la Whitelister, Surfshark parvient Ă offrir une protection Ă 360° sur tous vos supports. LĂ oĂą ce fournisseur se distingue par rapport aux autres VPN, c’est avec un nombre de connexions simultanĂ©es illimitĂ© pour un seul compte.

Le VPN Surfshark vous intĂ©resse ? Avec sa promotion soldes d’Ă©tĂ©, il passe Ă 1,69€ / mois au lieu de 9,89€. Le service se rĂ©glant en une seule fois, vous devrez dĂ©bourser 40,56€ pour profiter du VPN pendant 24 mois. Sachez par ailleurs que pour ses nouveaux clients, Surfshark laisse 30 jours de test. Vous aurez donc tout le temps de dĂ©couvrir l’application et demander votre remboursement si le service ne rĂ©pond Ă pas Ă besoins.

NordVPN, 2 ans d’abonnement Ă 79€

C’est avec l’offre de NordVPN, un des leaders du marchĂ©, que nous terminons cette liste. Grâce Ă son service premium, NordVPN fournit Ă ses utilisateurs des niveaux de protection avancĂ©s.

Le fournisseur dĂ©tient dĂ©sormais plus de 5000 serveurs dans 59 pays. Dès la connexion Ă NordVPN, votre trafic entre dans un tunnel sĂ©curisĂ© et votre adresse IP est remplacĂ©e par une autre Ă©manant de son rĂ©seau. Son infrastructure est spĂ©cialisĂ©e Ă chaque utilisateur avec des serveurs P2P et Onion Over VPN compatibles sur Tor pour une dose d’anonymat en plus.

NordVPN est Ă©galement en mesure d’accĂ©der Ă des sites web gĂ©o-bloquĂ©s dans de nombreux endroits du globe comme par exemple en Chine. Et si vous n’habitez pas dans un pays restreignant l’accès Ă internet, NordVPN pourra vous ĂŞtre utile pour dĂ©bloquer des contenus inĂ©dits depuis chez vous.

DĂ©couvrir NordVPN

L’interface Ă©lĂ©gante et intuitive de son application permet de s’y retrouver facilement parmi les fonctionnalitĂ©s proposĂ©es (Kill Switch, CyberSec, Double VPN). Elle est Ă©galement compatible sur les plateformes Android, Windows, macOS et iOS.

Pour bĂ©nĂ©ficier d’un abonnement NordVPN pendant 2 ans Ă moindre coĂ»t, utilisez le code promo « pcitron » avant de finaliser votre achat. Ce code promo appliquera une rĂ©duction de -77% et vous bĂ©nĂ©ficierez d’un tarif mensuel de 3,30€ sur sa formule 2 ans. Le prix total revient alors Ă 79€.

Ă€ l’instar de son rival Surfshark, vous disposerez Ă©galement de 30 jours pour changer d’avis grâce Ă la garantie « satisfait ou remboursé » du VPN NordVPN.