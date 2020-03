Bon plan VPN : 3 offres choc, dont une à moins de 2€ par mois

Chaque semaine, nous vous présentons les 3 meilleures offres VPN du moment. Pour le top 3 d’aujourd’hui, ce sont Surfshark, ExpressVPN et NordVPN que nous allons vous présenter. Ces Virtual Private Network, qui servent non seulement à crypter toutes vos données en ligne, mais également à changer votre adresse IP, proposent des offres très intéressantes avec des promotions que vous ne devrez pas rater.

Que vous vouliez accéder à des sites non disponibles sur votre réseau ou dans votre région, télécharger vos torrents anonymement, naviguer sur les Wi-Fi publiques sans s’exposer ou encore contourner la censure, les VPN proposent des solutions très faciles et pertinentes à installer sur ordinateur, tablette ou smartphone.

Voici les 3 offres VPN les plus convaincantes de ce week-end.

1- Surfskark : le meilleur ratio qualité / prix

Surfshark est un jeune fournisseur de VPN qui a attaqué ce marché ultra-concurrentiel en un an. Il ne lui en a pas fallu plus pour s’imposer comme l’une des références et aller directement bousculer les leaders du marché comme les ExpressVPN, CyberGhost ou NordVPN.

Il faut dire que son offre (surtout en ce moment) est imbattable. Pour son abonnement 2 ans, vous bénéficiez actuellement d’une réduction de 81%, faisant dégringoler son prix mensuel à seulement 1,79€ / mois. Vous devrez régler les 42,96€ en une seule fois et pourrez ensuite bénéficier des services de cet excellent VPN pour 2 ans.

Comme vous pouvez le lire dans notre avis Surfshark, ce fournisseur ne se contente pas seulement de proposer des tarifs qui sont très bas. En effet, le service est également à la hauteur de nos attentes.

En l’occurence, pour un seul abonnement, vous aurez un nombre illimité d’appareils à couvrir. Que vous possédiez 2 ou 100 ordinateurs, tablettes ou encore smartphones, cela ne changera rien. Tous pourront être protégés.

Surfshark fonctionne parfaitement pour le streaming de Netflix ou pour toute autre plateforme comme beIN Sports, RMC Sport ou encore la plateforme OCS. Ses plus de 1000 serveurs répartis dans 61 pays assurent ainsi de bonnes performances (bien qu’elles ne valent pas ExpressVPN, leader à ce niveau).

Si vous hésitez encore à vous engager et à saisir cette offre promotionnelle à seulement 1,79€ par mois, sachez que tous les abonnements du fournisseurs sont couverts par une période satisfait ou remboursé de 30 jours. Si vous n’êtes pas convaincus, il vous suffira d’exiger un remboursement complet.

Visiter Surfshark

2- ExpressVPN : le meilleur VPN est à -49%

La seconde offre VPN qui vaut vraiment le détour cette semaine, c’est celle de ExpressVPN. Ce fournisseur est le meilleur VPN de notre classement, notamment grâce à sa vitesse (tout simplement inégalée) et son très haut niveau de sécurité.

Alors que Surfshark n’est présent « que » dans 61 pays avec 1 040 serveurs au total, ExpressVPN couvre 94 pays avec plus de 3 000 serveurs en tout. C’est notamment cette différence de réseau qui explique (en partie) les excellentes performances de ce fournisseur de VPN. Attention tout de même, avoir plus de serveurs ne rime pas forcément avec meilleures performances. Tout dépend, avant toute chose, de la qualité des serveurs.

En ce moment, le meilleur fournisseur de VPN, ExpressVPN, est en promotion sur son abonnement 1 an. Au lieu de 12,31€ par mois en temps habituel, il tombe à un petit 6,34€ par mois pendant 15 mois (grâce à 3 mois gratuits). Certes, c’est plus cher que son rival Surfshark, mais ce sera le prix à payer si vous voulez le top du top, la crème de la crème des VPN et éviter tout souci pendant votre utilisation.

Comme son concurrent Surfshark, ExpressVPN propose 30 jours satisfait ou remboursé sans aucune condition. Vous ne prendrez donc aucun risque à le tester. Si jamais vous n’êtes pas très satisfait, il vous suffira d’envoyer un message au support client (disponible sans interruption) pour obtenir votre remboursement.

Visiter ExpressVPN

3- NordVPN est une solution très sécurisée

Si les 2 offres de fournisseurs de VPN que nous venons de vous présenter ne vous conviennent pas et que vous avez besoin d’encore davantage de sécurité, NordVPN est peut-être le fournisseur de VPN qu’il vous faudra.

En effet, ce VPN aux dizaines de millions d’utilisateurs se présente aujourd’hui comme une référence mondiale pour un anonymat maximal. Cela est notamment permis par ses serveurs « Double VPN » (chiffré à 2 reprises) ou à ses VPN installés sur le réseau TOR.

Avec 5000+ serveurs dans 58 pays, il affiche un très beau réseau et des performances en termes de vitesse assez intéressantes. Elles n’égalent pas celles de ExpressVPN, mais demeurent assez raisonnables. Cela suffira très largement pour le téléchargement ou le streaming, par exemple.

Si vous vouliez une solution VPN pas chère, c’est très clairement Surfshark qu’il faut choisir. En effet, avec le VPN NordVPN, ce n’est plus vraiment le même budget, bien que son offre son en promotion. Pour profiter du meilleur prix mensuel (3,10€ / mois pendant 3 ans), vous devrez payer 111€. Cela constitue un budget tout de même conséquent, surtout si on le compare aux 42,96€ à régler pour l’abonnement 2 ans Surfshark.

Malgré tout, NordVPN propose également une période « satisfait ou remboursé » de 30 jours qui vous permettra de l’essayer sans risque.

Pour saisir son offre, rendez-vous sur le site officiel NordVPN via le lien ci-dessous :

Visiter NordVPN