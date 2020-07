Bon plan VPN : 3 offres de rêve pour la (vraie) liberté 🔥

À l’occasion des soldes, il y a des éditeurs VPN qui font des offres incroyables. C’est le cas de CyberGhost, Surfshark et NordVPN, trois applications VPN ultra performantes et compatibles sur les principaux OS. Ils sont tous réputés pour être des outils premium et très sécurisées. Forcément, cela a un coût mais les offres spéciales vous permettent de vous y retrouver.

Ces VPN vous permettront de sécuriser votre navigation internet, de modifier votre IP et votre localisation selon vos besoins, d’accéder à des contenus bloqués dans votre pays et bien d’autres choses encore. Si vous n’avez pas encore équipé vos appareils d’un de ces logiciels, c’est donc le temps parfait pour le faire. S’il fallait vous recommander une seule offre, CyberGhost VPN serait devant. Plus bas sur la page, nous allons rentrer dans le détail de chacun.

CyberGhost VPN

C’est CyberGhost, un VPN recommandé par de nombreux experts en cybersécurité, qui ouvre le bal avec son offre 12 mois + 6 mois gratuits à 2,75€ / mois. Son application intuitive et adaptée à tous est l’outil idéal pour protéger votre connexion internet et votre confidentialité.

Dès son activation, le VPN CyberGhost chiffre votre trafic de bout en bout et camoufle votre adresse IP source. C’est le seul moyen de sécuriser efficacement votre connexion Wi-Fi sur les points d’accès publics (hotspot) et de naviguer anonymement sans laisser de trace.

Avec l’immense infrastructure de CyberGhost VPN, vous pourrez profiter de plus de 6200 serveurs dans 89 pays du monde. Autant dire qu’on peut difficilement trouver mieux à l’heure actuelle. Grâce à sa répartition sur l’ensemble du globe et des serveurs dédiés au streaming sans limite de bande passante, vous serez en mesure de débloquer tous les contenus étrangers bloqués ainsi que les chaînes de télévision françaises à l’étranger.

Pour améliorer l’expérience en ligne, CyberGhost propose aussi d’autres fonctionnalités comme des serveurs optimisés pour le téléchargement de torrents ainsi qu’un bloqueur de publicités et de malwares. Vous pouvez en découvrir plus dans notre avis CyberGhost ici.

Pour profiter de ce VPN très complet sans vous ruiner, ne passez pas à côté de l’offre CyberGhost. Ce week-end, son abonnement tombe à seulement 2,75€ par mois au lieu de 11,99€. En plus de cette réduction, le fournisseur ajoute 6 mois offerts – soit 18 mois en tout – ainsi que 7 connexions en parallèle pour profiter de l’application sur plusieurs appareils en même temps (ordinateur, tablette, smartphone, Smart TV, …). Et pas d’inquiétude si vous changez d’avis puisque cette offre est entièrement remboursable pendant 45 jours.

Surfshark VPN

Poursuivons cet article avec Surfshark, un VPN très prometteur qui offre un service de grande qualité et une application moderne entièrement traduite en français.

Surfshark dispose de 1700 serveurs situés dans 63 pays, ce qui vous permettra de modifier votre localisation très simplement en quelques clics. En plus de sécuriser vos données en ligne, les serveurs VPN Surfshark vous permettront aussi de débloquer une quinzaine de bibliothèques Netflix ainsi que d’autres plateformes (Hulu, Amazon Prime Video, …). Contrairement à d’autres fournisseurs, tous ses serveurs sont compatibles pour le P2P – encore un avantage supplémentaire.

Autre point important : l’application Surfshark VPN est utilisable sur un nombre illimité d’appareils grâce à un seul compte et compatible sur plusieurs plateformes (Android, Windows, macOS et iOS). Le fournisseur propose également des extensions navigateurs sur Google Chrome et Mozilla Firefox pour une protection plus ciblée.

Actuellement, le VPN Surfshark est accessible pour seulement 41,88€, ce qui équivaut à 3,49€ / mois au lieu de 9,89€. Ce prix est valable sur sa formule 12 mois. Notez qu’il est possible de bénéficier d’un tarif encore plus avantageux à 1,69€ par mois. Pour cela, vous devrez vous orienter vers sa formule 3 ans. Notez qu’une garantie de remboursement de 30 jours est valable sur chacun de ces abonnements.

Votre compte vous fera bénéficier de connexions simultanées illimitées et d’autres fonctionnalités disponibles sur l’application mobile ou desktop Surfshark telles que le CleanWeb, le MultiHop, le Kill Switch et le Whitelister. Si vous voulez tout savoir, notre avis Surfshark vous donne toutes les clés pour le comprendre.

NordVPN

Terminons en beauté avec le célèbre Réseau Privé Virtuel NordVPN. Son application VPN est connue pour offrir un niveau de protection poussé à ses utilisateurs et d’après notre test, on peut vous le confirmer. Que ce soit avec son concept de Double VPN capable de chiffrer vos données à deux reprises ou sa fonction Onion Over VPN pour accéder au réseau Tor, NordVPN tient ses promesses.

Le fournisseur est présent dans 59 pays avec plus de 5200 serveurs auxquels vous pourrez vous connecter sans limite. Grâce aux serveurs sécurisés NordVPN, vous pourrez naviguer sans frontière géographique en contournant les limites en place. Les services de streaming et les plateformes TV vous ouvriront leurs portes.

Si NordVPN vous intéresse, nous vous proposons un code promo NordVPN exclusif de -68% valable sur son forfait 2 ans à un prix de 3,30€ / mois, soit 79€ à payer en une fois. Pour cela, il suffit d’inscrire le code promo « pcitron » (il se peut qu’il soit appliqué de manière automatisée en cliquant sur le lien). Votre compte NordVPN vous permettra ensuite d’utiliser l’application sur 6 appareils en parallèle, ce qui est idéal pour le partager avec vos proches.

Et bonne nouvelle : il est possible de tester NordVPN gratuitement pendant 30 jours grâce à son offre « satisfait ou remboursé ».