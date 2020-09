Bon plan VPN : 3 offres flash pour devenir 100% anonyme sur le web

Les VPN permettent de sécuriser votre connexion internet et protègent vos activités en ligne des regards indiscrets et des annonceurs intrusifs. Le principe de ces logiciels est de modifier votre adresse IP (et donc votre emplacement géographique) pour devenir anonyme et bénéficier de toute la tranquillité lorsque vous êtes sur internet. Cela permet également d’autres choses, comme par exemple débloquer des contenus géo-restreints comme ceux des plateformes de SVOD (Netflix).

Ce dimanche, nous avons parcouru toutes les offres pour ne retenir que les 3 meilleures solutions de cybersécurité no-log. C’est le VPN CyberGhost qui place la barre très haut avec 77% de remise immédiate sur son abonnement 18 mois, qui passe de 11,99€ à seulement 2,75€ / mois. Si besoin, l’achat peut être 100% remboursé sous 45 jours.

1) CyberGhost VPN, la référence mondiale

CyberGhost est un VPN premium classé parmi les meilleurs dans notre classement. Autant dire que vous ferez une très belle affaire si vous décidez de souscrire à son abonnement aujourd’hui à ce prix aussi avantageux. Ça n’est pas tous les jours qu’on peut obtenir ce VPN à un tel prix, ce serait dommage de rater cette opportunité.

En optant pour CyberGhost, vous aurez accès à l’ensemble de son réseau, soit plus de 6 200 serveurs dans 89 pays du monde. Votre trafic web sera protégé par son algorithme de chiffrement AES-256 pour mettre vos données à l’abris, surtout depuis les hotspots publics. Vous profiterez également d’une navigation anonyme puisque CyberGhost masque votre IP et la modifie selon vos préférences de localisations.

Le VPN CyberGhost met à disposition des serveurs dédiés au streaming pour débloquer les plateformes de streaming Netflix, Hulu, Prime Video, ainsi que les chaînes de télévision françaises et étrangères. Par exemple, avec votre souscription à Netflix France, vous pourrez donc débloquer du contenu de Netflix USA, depuis votre canapé. Des serveurs optimisés pour le téléchargement de torrent sont également disponibles.

Côté application, celle de CyberGhost est très facile à utiliser. Son interface en français et intuitive permet de s’y retrouver sans problème. D’ailleurs, sachez qu’un compte CyberGhost permet de couvrir 7 appareils électroniques à la fois. Son application VPN est compatible sur PC Windows et macOS, iPhone, iPad ainsi que les smartphones, tablettes et Smart TV Android. De quoi élargir votre protection au-delà de votre ordinateur.

2) Surfshark, le nouveau-né

Vous n’êtes pas convaincu par CyberGhost VPN ? Surfshark parviendra alors peut-être à vous convaincre. Ce petit nouveau a su se faire une place dans le marché des VPN avec une offre ultra solide. Même si le VPN Surfshark demande un tarif très abordable, il délivre en échange un service d’excellente qualité. Au niveau du rapport qualité prix, il est difficile de faire mieux.

Pour profiter de Surfshark VPN le moins cher possible, il faudra s’orienter vers son offre 12 mois qui tombe à 2,09€ / mois avec en plus 12 mois gratuits supplémentaires. Le montant étant prélevé en une fois, vous serez facturé 50,16€ pour 24 mois d’utilisation (au lieu de 263€ sans la remise). Si Surfshark ne répond pas à vos besoins, vous pourrez toujours faire jouer la garantie « satisfait ou remboursé » pendant 30 jours.

L’infrastructure de Surfshark compte près de 1 700 serveurs répartis dans 63 pays. Dès la connexion, le VPN Surfshark sécurise votre connexion en masquant vos données et votre identité en ligne grâce à un chiffrement rigoureux comme CyberGhost.

Surfshark se targue de débloquer 15 bibliothèques Netflix et d’autres sites internet géo-restreints (jeux en ligne, applications, services bancaires, chaînes TV). Si vous êtes à l’étranger, il suffit de choisir le serveur du pays cible et vous ne serez jamais privé de vos programmes TV locaux. Si vous optez pour un VPN gratuit, vous n’avez aucune chance de pouvoir faire cela.

Pour finir, les connexions simultanées sont l’avantage majeur de Surfshark VPN. En effet, son application est utilisable sur un nombre illimité d’appareils depuis un seul abonnement – et sur tous les supports (Windows, Mac, iOS, Android…). Une option qu’on voit très rarement chez les autres fournisseurs.

3) NordVPN, le plus connu

Ce week-end, impossible de ne pas parler du célèbre NordVPN qui présente aussi une belle offre qui permet d’économiser 68%.

Sa promotion est valable sur son abonnement 2 ans qui coûte seulement 79,21€ au lieu de 255,36€ d’ordinaire. D’un point de vue mensuel, c’est comme si vous payiez 3,30€ / mois. Votre souscription vous donnera le droit à une garantie de 30 jours qui vous permettra d’exiger un remboursement en cas d’insatisfaction.

L’application NordVPN présente de nombreux atouts lors de votre navigation au quotidien. Son logiciel créé un tunnel sécurisé entre votre appareil et le réseau Internet, de sorte que personne ne puisse intercepter vos données. Afin de préserver votre confidentialité, votre adresse IP est cachée et remplacée par une provenant de NordVPN. Vous pourrez choisir parmi les 59 localisations de NordVPN et plus de 5400 serveurs.

En complément de ce dispositif de sécurité déjà bien ficelé, l’application NordVPN embarque un Kill Switch, un bloqueur de tracking, un filtre anti-malwares et un ad-block. Enfin, pour obtenir de meilleurs débits lors de vos activités de streaming ou téléchargement, vous pourrez compter sur NordLynx, le nouveau protocole mis en place par NordVPN.

L’application NordVPN est en mesure d’équiper près de 6 équipements en parallèle avec un seul compte. Elle est prise en charge par la plupart des plateformes (macOS, iOS, Windows, Android et Linux). Pour en savoir plus, c’est ici :

