Bon plan VPN : 3 offres éclair pour devenir 100% anonyme

Aujourd’hui, les VPN sont de plus en plus reconnus pour la sécurité qu’ils offrent à leurs utilisateurs. Cela, au point même de piquer la vedette aux antivirus. Chiffrage de vos données de connexion, absence d’historique de navigation, modification et masquage d’adresse IP, les avantages à utiliser un VPN sont multiples. Mais est-ce que ces outils de navigation privée sont accessibles à tous les portefeuilles ?

Lorsqu’on voit les « hackers » utiliser une telle technologie dans les films, on a du mal à imaginer que cela puisse un jour être accessible aux simples particuliers. Et pourtant, c’est bien le cas ! Vous seriez même surpris de savoir que certains fournisseurs de VPN vont jusqu’à casser leurs tarifs afin que tout le monde puisse en profiter.

Justement, nous vous présentons ci-dessous 3 éditeurs qui viennent d’officialiser des offres inédites sur leur site : CyberGhost, Surfshark et NordVPN. Parmi eux, le plus premium d’entre eux est également celui qui propose la meilleure promo ce week-end : CyberGhost.

1) CyberGhost VPN à seulement 2,75 € / mois

Ces fournisseurs de VPN proposent tous des produits haut de gamme. Cependant, il se trouve que CyberGhost VPN a su se démarquer de la concurrence, non seulement à travers ses produits et services, mais aussi à travers cette offre flash qui a le mérite de capter l’attention.

Ses points forts

Parmi les principaux points forts de CyberGhost VPN, on peut citer entre autres sa grande liste de 6600 serveurs répartis dans 90 pays. Cela vous garantira une plus grande liberté pour votre navigation sur internet. Par exemple, vous allez pouvoir déjouer les limites de territoires imposées par certaines plateformes de streaming.

Vous obtiendrez également d’excellentes vitesses et une bande passante illimitée, peu importe où vous vous situerez. Les amateurs de jeux en ligne seront les plus heureux, car ce sera un moyen pour eux d’optimiser le ping de leur connexion.

Au niveau de la sécurité, CyberGhost assure vraiment avec un chiffrement de niveau militaire, aucune conservation des logs ou encore un fonctionnalité Kill Switch pour vous protéger dans toutes les situations. Si vous voulez passer en mode navigation privée, c’est ce qu’il vous faut.

À part cela, CyberGhost permet aussi la connexion en parallèle de 7 appareils électroniques avec un seul et même abonnement. Vous pourrez même partager vos identifiants avec vos proches, dans le cas où vous n’avez pas 7 appareils à votre disposition.

À propos de l’offre de CyberGhost

Avec cette forte promotion vous pouvez profiter de l’application CyberGhost VPN pour seulement 2,75 € par mois, au lieu de 11,99 € par mois en temps normal. Dans le détail, il s’agit d’un forfait annuel assorti de 6 mois gratuits pour la première année. Ainsi, vous n’aurez à payer que 49,5 € pour 18 mois la première année, puis pour 12 mois l’année suivante. Cela représente notamment une économie de 77%.

CyberGhost VPN se démarque aussi au niveau de sa garantie « satisfait ou remboursé » qui sur 45 jours, contre 30 chez la concurrence.

Pour découvrir rapidement cette offre flash, rendez-vous sur le site officiel de l’éditeur.

2) Surfshark VPN à seulement 2,11 € / mois

Le second fournisseur qui affiche une offre très séduisante et à prix cassé est Surfshark VPN. Créé en 2018, ce fournisseur enchaîne les offres promotionnelles et les stratégies commerciales agressives pour anéantir la concurrence.

Ses points forts

Surfshark VPN met à votre disposition plus de 1700 serveurs disséminés dans 63 pays. De quoi vous garantir un accès à pratiquement tous les sites, applications, plateformes de streaming auparavant bloqués. Grâce à ce logiciel VPN, les personnes localisées en Chine pourront accéder à Facebook ou toutes les applications bloquées dans le pays. Celles localisées en France pourront accéder aux bibliothèques Netflix d’autres pays, etc.

Avec un seul et même abonnement, Surfshark vous offre une connexion simultanée sur un nombre illimité d’appareils, là où la concurrence ne propose que 5 à 10 connexions maximum. En d’autres termes, vous pourrez en faire bénéficier toute votre famille. De plus, tous les appareils sont compatibles (ordinateurs, smartphones, tablettes, routeurs, SmartTV, consoles de jeux, etc.).

En plus d’offrir de nombreux pays auxquels se connecter, Surfshark est également un très bon VPN pour la sécurité. Il dispose notamment d’une fonction double VPN, d’un WhiteLister ou encore, évidemment, d’une politique No Log pour garanti l’anonymat des utilisateurs. Si vous voulez surfer anonymement et utiliser TOR par exemple, c’est un très bon choix.

À propos de l’offre à prix cassé de Surfshark

Jusqu’à aujourd’hui, on peut dire que Surfshark VPN est le seul fournisseur qui soit allé aussi bas en termes de prix. Dans le détail, il s’agit d’un abonnement sur 2 ans, à 2,11 € par mois, au lieu de 11 € par mois en temps classique pour un abonnement mensuel. En utilisant cette promotion, vous réaliserez ainsi une économie de 81%.

L’abonnement vous coûtera 50,67 € en tout pour 24 mois, soit 1 € de plus que l’offre précédente à 18 mois.

Surfshark VPN propose aussi une garantie « satisfait ou remboursé » qui s’étale sur 30 jours. Vous aurez ainsi tout le temps de tester l’application ainsi que les services, et vous pourrez demander un remboursement complet dans ce délai en cas d’insatisfaction.

3) NordVPN à 3,30 € / mois

Pour clôturer ce top 3 des VPN qui bradent actuellement leur prix (mais qui ne sont toutefois pas gratuits), voici NordVPN. C’est actuellement le VPN le plus connu, même s’il affiche des performances un peu en deçà de certains rivaux. En tout cas, il reste quand même parmi les meilleurs VPN du marché et ses prix très compétitifs devraient attiser votre curiosité.

Ses points forts

NordVPN met à disposition de ses clients plus de 5400 serveurs situés dans 59 pays. Cela vous offrira un très large choix de serveurs auxquels vous connecter pour changer virtuellement de localisation.

Par ailleurs, il offre une particularité, notamment son protocole maison NordLynx qui a été conçu pour accélérer et améliorer votre débit de connexion. Vous pourrez ainsi streamer et naviguer dans les meilleures conditions à l’aide de NordVPN.

Si vous avez plusieurs appareils à protéger, sachez qu’il permet une connexion de 6 appareils en même temps.

À propos de l’offre promotionnelle de NordVPN

En ce moment, NordVPN offre une réduction de 68% sur son abonnement de deux ans. On a ainsi une réduction de la facture à seulement 3,30 € par mois, au lieu de 10,16 € par mois d’ordinaire. De plus, NordVPN propose également une garantie « satisfait ou remboursé » de 30 jours que vous pouvez faire jouer dans ce délai. En cas d’insatisfaction, vous pourrez vous faire rembourser de manière intégrale.

En tant qu’offre promotionnelle, celle-ci est logiquement limitée dans le temps, tout comme les offres plus haut. Si vous ne voulez pas la rater, n’attendez pas trop longtemps pour vous rendre sur le site de NordVPN pour voir cette promotion.

