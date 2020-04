Bon plan VPN : CyberGhost en baisse de -80%, c’est incroyable (mais vrai !)

Si vous passez beaucoup de temps sur internet et que vous n’avez pas encore un VPN, c’est peut-être le temps de passer à l’acte. En effet, CyberGhost est un des meilleurs fournisseurs de VPN en 2020 et il fait chuter ses prix sur son abonnement 3 ans. Une réduction de 80% qui vous permettra de facilement chiffrer vos données pour naviguer de manière anonyme mais également cacher et changer votre adresse IP pour bénéficier d’une multitude d’avantages précieux.

CyberGhost, bien plus qu’un VPN

Les VPN ont vu le jour il y a plus de 10 ans. A l’origine, ils étaient destinés uniquement à un usage professionnel dans les entreprises, leur rôle était alors de sécuriser les connexions pour éviter des fuites de données ou que des pirates du web interceptent certains dossiers confidentiels. En 2020, les VPN ont littéralement explosé et les dernières études indiqueraient que 35% des français utilisent un VPN au moins une fois par semaine. Il faut dire que les avantages des VPN, comme CyberGhost sont vraiment nombreux.

Non seulement ils vous sécurisent en chiffrant vos données en un clic, mais en plus de cela, ils vous permettent de vous connecter à des milliers de serveurs partout dans le monde pour changer votre adresse IP. Pas de panique, si cela vous semble technique, sachez que c’est en fait très simple puisqu’il vous suffit de cliquer sur un seul bouton pour vous connecter au serveur et changer d’adresse IP. Même les personnes les moins à l’aise avec l’informatique sauront utiliser le VPN CyberGhost en quelques secondes. C’est vraiment un jeu d’enfant, et le logiciel est très intuitif.

CyberGhost n’est donc pas qu’un simple VPN classique qui vous protège. Il vous permettra aussi de visionner Netflix US ou Amazon Prime US depuis la France, télécharger anonymement, continuer à voir vos chaînes françaises préférées en voyage (Canal+, TF1, OCS,…) ou encore contourner la censure lorsque vous vous trouvez dans des pays victimes de censure. Bref, un tas d’avantages dont vous allez pouvoir profiter à un prix cassé en ce moment.

Ci-dessous, un petit aperçu de l’application Cyberghost sur un Mac. Comme vous pouvez le voir, c’est très intuitif et accessible à TOUS.

CyberGhost : offre 3 ans à 2,64€ par mois

Si l’offre de CyberGhost plait tant, c’est parce qu’elle offre des performances à la hauteur des meilleurs, pour un prix 2x inférieur à la moyenne. En effet, si vous vous engagez sur une période de 3 ans, le prix de cet excellent logiciel VPN chutera alors à un 2,64€ par mois au lieu de 12,99€ par mois en temps normal. C’est à peine le prix d’un demi sandwich à payer chaque mois, et, croyez-nous, cela vous comblera bien plus qu’un jambon-beurre 😉

Attention, cet abonnement doit être payé en une seule fois, soit 95€ pour 3 ans. Cette offre devient encore plus dingue lorsqu’on sait qu’elle permet d’utiliser le VPN non pas sur un appareil, mais sur 7 ! Oui, vous avez bien lu. En souscrivant à l’abonnement CyberGhost, vous pourrez utiliser le service sur plein d’appareils en même temps. Si vous n’avez pas besoin de ces 7 emplacements, partagez simplement votre abonnement avec des amis ou des membres de la famille.

CyberGhost ne doute pas que son service vous convaincra. Mais afin de vous rassurer de A à Z, il accompagne son abonnement 3 ans d’une période de « satisfait ou remboursé » durant 45 jours. Si jamais vous voulez utiliser le VPN pendant 44 jours, 23h et 59 minutes gratuitement, c’est possible ! Il faudra juste faire la demande de remboursement avant la fin de la période satisfait ou remboursé. Le support client disponible via un chat en ligne vous aidera dans cette démarche – sans justificatif nécessaire de votre part.

