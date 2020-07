Bon plan VPN : CyberGhost dévoile une offre exclusive ce soir 🔥

À l’Ăšre du digital, l’utilisation des VPN a pris de l’ampleur et ils Ă©quipent dĂ©sormais les ordinateurs et smartphones de centaines de millions de personnes dans le monde. Il faut dire que les avantages de ces outils ne sont plus Ă prouver : navigation sĂ©curisĂ©e, protection de l’adresse IP, changement de localisation virtuelle, dĂ©blocage de contenus eb…

Si vous souhaitez installer un VPN sur vos appareils sans pour autant vous ruiner lors de la souscription, la remise de CyberGhost arrive au bon moment. Ce fournisseur classĂ© parmi les meilleurs intervenants VPN du marchĂ© vient d’annoncer une offre exclusive Ă 2,75€ par mois – contre 11,99€ en temps normal.

Pourquoi CyberGhost VPN est notre favori

CyberGhost offre des niveaux de sĂ©curitĂ© et d’anonymat en ligne poussĂ©s pour tous ses utilisateurs. Pour y arriver, le VPN se base sur un vaste rĂ©seau rassemblant plus de 6300 serveurs dans 90 pays. Des chiffres impressionnants trĂšs rarement atteints par la concurrence.

DĂšs son activation CyberGhost chiffre toutes vos donnĂ©es web (requĂȘtes, sites visitĂ©s, envoi de fichiers, tĂ©lĂ©chargements…) via l’algorithme AES 256 bits. Un moyen trĂšs efficace pour naviguer de façon 100% sĂ©curisĂ©e sur tous les rĂ©seaux, y compris les Wi-Fi publics. CyberGhost VPN ne s’arrĂȘte pas lĂ et masque intĂ©gralement votre adresse IP. Pour prĂ©server votre identitĂ© comme il se doit, il changer Ă©galement votre gĂ©o-localisation et tout ça en un seul clic.

Le dĂ©blocage de contenus gĂ©o-bloquĂ©s est un autre des atouts de ce VPN. Il fonctionne trĂšs bien pour toutes les activitĂ©s de streaming, notamment grĂące Ă ses serveurs dĂ©diĂ©s sans limite de bande passante. Vous pourrez ainsi accĂ©der aux diffĂ©rentes bibliothĂšques Netflix depuis chez vous et avoir accĂšs aux chaĂźnes TV françaises depuis l’Ă©tranger. Et pour les intĂ©ressĂ©es, sachez que les serveurs du VPN CyberGhost sont optimisĂ©s pour le P2P.

Au niveau de son application, le VPN CyberGhost se diffĂ©rencie avec une interface intuitive et conviviale, parfaitement adaptĂ©e pour les dĂ©butants. Dans les paramĂštres, on retrouve des fonctionnalitĂ©s supplĂ©mentaires qui pourront ĂȘtre activĂ©es pour augmenter encore votre protection en ligne : ad-block, filtre anti-malwares, bloqueur de tracking…

L’abonnement passe Ă 49,50€ contre 215€

GrĂące Ă son offre, le VPN CyberGhost devient bien plus accessible qu’en temps normal. Pour profiter de sa rĂ©duction de -77%, il faudra vous tourner vers sa formule 18 mois dont les tarifs passe Ă seulement 49,50€ (au lieu de 215€ en temps normal), ce qui revient Ă un montant de 2,75€ par mois.

Le service est à régler en une fois via un des moyens de paiement suivants : cartes bancaires, PayPal ou encore Bitcoin. Quelle que soit la méthode de paiement utilisée, votre achat est garantit pendant 45 jours et entiÚrement remboursable.

Pour terminer, notez que l’application CyberGhost VPN est utilisable sur 7 appareils en simultanĂ© et compatible sur la plupart des plateformes (macOS, iOS, Windows, Android et Linux). Vous pourrez mĂȘme installer ce VPN sur votre Smart TV et le configurer manuellement sur votre routeur et votre console de jeux.

FAQ sur CyberGhost VPN

Vous avez des questions sur le service offert par le VPN CyberGhost ? Voici les réponses.

🔐 Ma connexion est-elle sĂ©curisĂ©e et anonyme avec CyberGhost ?

Oui. Une fois activĂ©, le VPN CyberGhost vous apporte une protection complĂšte en chiffrant votre trafic web et en masquant votre adresse IP source. L’adresse IP visible sur le net est celle Ă©manant du rĂ©seau CyberGhost et il est donc impossible de remonter jusqu’Ă vous.

🚀 Le VPN CyberGhost est-il rapide pour le streaming ?

Oui, il fait partie des VPN les plus rapides testés par notre équipe. En plus, il met à disposition de sa communauté des serveurs optimisés pour les plateformes de streaming qui ont la particularité de fournir une connexion haut débit sans latence.

đŸ’» Sur combien d’appareils est-il possible d’activer CyberGhost ?

Sur 7 appareils. La souscription Ă un abonnement CyberGhost vous permet d’obtenir 7 connexions en parallĂšle. Vous pouvez donc Ă©quiper plusieurs de vos appareils (ordinateur, tablette, mobile…) et ceux de vos proches grĂące Ă un seul compte.

🌐 Combien de serveurs possùde le VPN CyberGhost ?

À ce jour, le rĂ©seau CyberGhost rassemble 6392 serveurs rĂ©partis Ă travers 90 pays.

✠Est-il possible de tester l’application CyberGhost gratuitement ?

Oui, grĂące Ă la garantie « satisfait ou remboursé » du fournisseur qui vous laisse le droit de tester l’outil et vous faire rembourser par la suite. Pour son offre promotionnelle de 18 mois et son abonnement 6 mois, le dĂ©lai de garantie est de 45 jours. Pour l’abonnement 1 mois, la garantie est de 14 jours seulement.

đŸ’¶ Comment faire pour ĂȘtre remboursĂ© de mon achat ?

Vous devrez contacter le support client CyberGhost pour obtenir votre remboursement. Le plus simple est de le faire par la fenĂȘtre de chat en direct depuis son site officiel. Vous serez mis en contact avec un conseiller et vous obtiendrez une rĂ©ponse quasi immĂ©diate (et en français !).