Bon plan VPN : CyberGhost offre un deal exclusif Presse-citron (12 + 6 mois gratuits)

En ce jour de fête nationale, le VPN CyberGhost propose à nos lecteurs une promotion spéciale qui va vous permettre de profiter encore mieux du 14 juillet. Cet excellent éditeur de VPN permet de sécuriser vos données sur le web, de contourner des blocages géographiques ou de télécharger sans risque est à un prix irrésistible.

Attention, cette offre spéciale n’est valable qu’aujourd’hui et uniquement via le lien ci-dessous. Il vous permettra d’avoir une formule spéciale avec le VPN CyberGhost à 2,75€ par mois, dont 6 mois gratuits. Pour un VPN aussi haut de gamme, vous ne pourrez pas avoir mieux.

CyberGhost : petits prix et énormes avantages

Avant de rentrer en détail de cette offre spéciale 14 juillet, il convient de vous rappeler (ou de vous expliquer) ce qu’est un VPN et en quoi CyberGhost va pouvoir améliorer votre expérience en ligne.

Un VPN, ou Virtual Private Network, est une application / logiciel que vous pouvez installer sur ordinateur, tablette, smartphone ou Smart TV et qui permet en un clic de chiffrer vos données (et donc, les sécuriser) et modifier votre adresse IP en vous rendant anonyme sur internet. On apprécie d’ailleurs beaucoup son VPN pour iPhone qui dispose d’une ergonomie excellente pour séduire même les moins geeks.

Pour faire cela, le VPN CyberGhost vous propose un très large choix de serveurs dans 90 pays. Ces 6 000 serveurs répartis dans le monde sont autant de points auxquels les utilisateurs peuvent se connecter. Ils peuvent donc virtuellement se déplacer ailleurs dans le monde, sans que personne ne s’en aperçoive.

La connexion à l’un de ses serveurs aura 2 impacts :

Vos données seront automatiquement chiffrées, et donc illisibles à toute personne souhaitant espionner vos activités sur internet.

Votre adresse IP réelle sera remplacée par celle du serveur de CyberGhost auquel vous vous connectez. Si, par exemple, vous vous connectez à un serveur basé aux USA, vous aurez une adresse IP américaine.

Concrètement, ces 2 fonctionnalités du VPN CyberGhost vont vous offrir de très nombreux avantages. Non seulement vous serez en sécurité et vous vous protègerez des hackers, mais en plus vous pourrez accéder à des contenus non disponibles dans votre pays.

Par exemple, si vous avez un abonnement à Netflix en France, vous pourrez, grâce à CyberGhost, accéder à d’autres catalogues, comme celui des USA, du Canada, du Royaume-Uni ou du Japon, afin d’avoir beaucoup plus de films et de séries. Le principe est le même si vous êtes à l’étranger et que vous souhaitez accéder à du contenu disponible exclusivement en France.

Au final, avec cette offre spéciale « Bastille Day » pour nos lecteurs, le VPN CyberGhost est disponible au prix de 49,50€ sur toute la période. C’est moins cher que sa réduction habituelle, qui permet déjà d’avoir le logiciel pour environ 90€ sur la même durée. Pour un produit aussi premium et une fiabilité aussi reconnue, c’est un excellent choix. Mais encore une fois, cette promotion se termine ce soir à 23h59.

Une formule 18 mois à 49,50€

CyberGhost est un excellent fournisseur de VPN avec, à l’heure actuelle, le plus gros réseau de serveurs au monde et une expérience utilisateur irréprochable. On pourrait alors s’attendre à des tarifs très élevés, mais ce n’est pas le cas – du moins, pas aujourd’hui.

En effet, au lieu de 12,99€ / mois en temps normal, l’abonnement CyberGhost tombe à 2,75€ / mois pendant 18 mois (offre 12 mois + 6 mois gratuits) ce qui le rend vraiment abordable. Avec 77% de réduction, rien ne devrait vous retenir de tester cet excellent VPN. La période d’engagement est beaucoup plus faible que d’habitude (certains acteurs demandent de s’engager sur 3 ans), ce qui est aussi agréable. Cela dit, nous utilisons le logiciel CyberGhost VPN depuis des années, et nous n’avons eu aucun souci.

Mieux encore ! CyberGhost propose une période de 45 jours « satisfait ou remboursé » sans aucune condition. Vous pourrez donc le tester en long en large et en travers pendant toute cette période, et, si vous le souhaitez, vous pourrez être entièrement remboursés si vous en faites la demande avant la fin de cette période d’essai. Le remboursement se fait très simplement en contactant le support client via le chat en ligne ou en envoyant un email.

Enfin, sachez qu’un seul abonnement à CyberGhost vous permettra d’installer et d’utiliser le VPN sur 7 appareils en parallèle. Vous n’aurez pas à choisir entre vos appareils, tous pourront être protégés ! Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test complet de CyberGhost dans lequel nous avons testé son offre dans les moindres détails.

