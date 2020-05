Bon plan VPN : CyberGhost révèle une offre éclair (irrésistible)

Pourquoi ne pas explorer tous les contenus qu’Internet peut offrir ? Sites web, applications, services, plateformes de streaming : vous n’imaginez pas tous les blocages auxquels vous êtes confrontés à cause de votre localisation. Aujourd’hui, il est possible de lever ses barrières avec un VPN sur votre terminal (ordinateur, smartphone ou tablette). Ces outils comme CyberGhost VPN sont très faciles d’utilisation et vous permettront aussi d’obtenir une connexion sécurisée et anonyme.

Parmi les fournisseurs qui tirent leur épingle du jeu, on trouve CyberGhost, un VPN qui ne nous a jamais déçu (en 5 ans d’utilisation quotidienne). Depuis ce mardi soir, il offre une très belle promotion (éclair) qui vous fera bénéficier de toutes ses fonctions pour un tarif de 2,64€ par mois seulement. En cadeau, 2 mois vous seront offerts en plus.

Si le VPN CyberGhost nous plait autant, c’est parce qu’il est facile d’installation et parce que son interface est intuitive. Par ailleurs, il ne conserve aucun log, il offre une vitesse de connexion ultra-rapide et un réseau de serveurs gigantesque. Pour vous faire votre avis sur cette promo spéciale de CyberGhost, c’est ici :

Pourquoi nous recommandons CyberGhost

Peu de VPN parviennent à réaliser les performances de CyberGhost. Son application rassemble sécurité, simplicité et rapidité. En un clic, vous serez connecter à un de ses 6400 serveurs privés et profiterez d’une connexion chiffrée par l’algorithme AES 256 bits. Votre trafic web entrant et sortant sera totalement sécurisé, empêchant les pirates informatiques ou votre FAI de s’emparer de vos données et regarder votre activité en ligne.

Pour compléter ce dispositif, la fonction Kill Switch du VPN, son filtrage de sites malveillants et sa redirection automatique https maximisent votre sécurité. Sa présence dans le monde entier vous permettra de visionner des films et séries non disponibles en France (ou dans votre zone géographique). Et pour cause, avec ses serveurs dédiés au streaming, le VPN CyberGhost est particulièrement doué pour débloquer plein de plateformes (Netflix, Disney+, Hulu, …) et chaînes TV. Si vous voyagez à l’étranger, vous pourrez continuer de suivre vos programmes télé ou écouter votre radio favorite.

Ce VPN est également compatible avec le téléchargement de torrent. Il propose même des serveurs optimisés pour le P2P, hautement sécurisés et sans limite de bande passante. Finalement, CyberGhost propose une solution ce qu’on attend tous : naviguer librement sur internet et sans crainte pour ses informations personnelles.

Un prix qui chute à 2,64€ par mois

Ce mardi soir, le VPN CyberGhost baisse ses prix de -80% pour le plus grand plaisir de tous. Attention, c’est une offre éphémère qui ne va pas durer dans le temps. Si vous aviez l’intention de souscrire à ce service, c’est maintenant qu’il faut franchir le pas. En plus, il rajoute même 2 mois gratuits d’utilisation en plus, sans frais.

Pour en profiter, il faudra souscrire à son abonnement trois ans et payer 95€ au lieu des 467€ sans remise. Si on ramène ce prix à un montant mensuel, cela revient à payer 2,64€ chaque mois pendant trois ans – une somme minime comparée à la plupart des concurrents premium (qui sont proches des 10€ par mois). Avec cette offre, vous bénéficierez d’une protection durant 38 mois.

Grâce à votre compte, vous pourrez même utiliser votre application VPN CyberGhost sur 7 appareils différents en parallèle. Et autant dire que les supports compatibles ne manquent pas : MacOS, Windows, iOS, Android, Linux, Smart TV et même les consoles de jeux.

Pour un achat encore plus serein, CyberGhost ajoute une garantie de remboursement de 45 jours à cette offre promotionnelle, ce qui vous laisse plus d’un mois pour tester son application VPN. S’il ne vous convient pas, contactez un conseiller technique CyberGhost pour lui faire part de votre demande de remboursement. Avec le chat en direct, l’assistance client est disponible en français, 24h/24 et 7 jours/7. Le montant sera alors re-crédité sur votre compte en quelques jours.

Pour en savoir plus sur CyberGhost, vous pouvez découvrir notre test détaillé ici.