Bon plan VPN : CyberGhost, une offre -80% jusqu’à ce soir !

Utilisés par une large partie de la population mondiale, les Virtual Private Networks (VPN) sont LE nouvel outil à installer sur ses appareils connectés. Les applications VPN simples à utiliser permettent de sécuriser votre connexion internet et de masquer votre adresse IP. En plus de vous rendre anonyme, cela vous permet d’accéder à de nombreux contenus qui seraient bloqués sur votre territoire (sites web, chaînes de télé, plateformes de streaming, …).

Pour bénéficier de ses fonctionnalités et d’une protection renforcée en ligne, il est essentiel de souscrire à un VPN de qualité, sans quoi, vos données personnelles pourraient être en danger. C’est pourquoi nous vous proposons un Réseau Privé Virtuel renommé et extrêmement sécurisé : il s’agit de CyberGhost, un des pionniers dans le marché des VPN. Aujourd’hui, son offre promo spéciale à -80% a de quoi faire des heureux avec un prix mensuel à moins de 3€, un montant incroyablement bas !

Ce que le VPN CyberGhost vous apportera

CyberGhost est un VPN qui prend très au sérieux la sécurité de ses utilisateurs. En un clic, la connexion à un de ses serveurs chiffrera toutes vos activités en ligne. Impossible alors pour quiconque de mettre la main sur vos échanges d’e-mails, vos fichiers, vos coordonnées bancaires et les sites internet visités. Avec ce VPN, vous pourrez enfin être en sécurité sur internet et ce, peu importe où vous êtes et ce que vous faites. Vous n’aurez même plus à avoir peur de vous connecter sur les Wi-Fi publiques.

CyberGhost parviendra aussi à masquer votre adresse IP et à vous en attribuer une nouvelle IP que vous aurez choisie. Ce camouflage d’adresse IP a deux avantages :

protéger votre identité en ligne en vous rendant anonyme

vous permettre d’accéder à des contenus du monde entier sans aucune limite

Certaines restrictions géographiques liées aux droits d’auteur et aux droits de diffusion s’appliquent dans divers territoires. Cela explique pourquoi vous ne pouvez pas accéder à TF1, M6 ou au catalogue Netflix français à l’étranger. Vous l’avez compris, grâce au VPN CyberGhost, vous allez pouvoir obtenir une adresse IP française et accéder à ces contenus, y compris depuis un autre pays. C’est le même principe chez vous lorsque vous voulez accéder à des programmes internationaux ou des chaînes sportives. Il faudra simplement sélectionner le pays optimisé pour ce que vous souhaitez faire.

Au niveau du choix des localisations, vous ne serez pas restreint puisque CyberGhost dispose du plus large réseau avec plus de 6500 serveurs au compteur répartis dans 90 pays. Ses serveurs indépendants et sécurisés possèdent en plus d’une bande passante illimitée. Votre débit de connexion sera donc idéal pour le streaming et pour le téléchargement de torrent sans prise de risque.

L’application CyberGhost s’avère aussi utile pour protéger votre famille et vos amis puisqu’un seul compte permet de couvrir jusqu’à 7 appareils connectés, ce qui rentabilise encore plus rapidement votre abonnement.

Une réduction de -80% et une promo à moins de 3€

En ces temps de confinement, CyberGhost applique une réduction de -80% sur son abonnement et son tarif mensuel passe donc de 12,99€ à un petit 2,64€. Ce n’est pas tous les jours qu’un VPN de si grande qualité propose un montant d’abonnement aussi faible.

Avec une garantie « satisfait ou remboursé » de 45 jours valable sur cette promo, il serait vraiment dommage de ne pas profiter de la générosité de CyberGhost. Si le VPN ne vous a pas convaincu, demandez votre remboursement au support client depuis la messagerie instantanée sur son site. Vous obtiendrez le remboursement intégral de votre achat sans aucune condition. Vous n’avez vraiment rien à perdre, bien au contraire.

