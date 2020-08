Bon plan VPN : CyberGhost voit son prix chuter fort pendant quelques heures

Aujourd’hui, de plus en plus de personnes font appel à un VPN. Que ce soit pour accéder aux chaînes TV françaises depuis l’étranger, débloquer les chaînes étrangères en France, télécharger des torrents ou sécuriser la connexion internet, les raisons ne manquent pas.

En ce moment, le plus premium CyberGhost VPN fait mal à ses concurrents avec une réduction ultra agressive sur son offre cybersécurité. Ce dernier tombe à seulement 2,75€ / mois et rajoute à cela 6 mois en bonus. Cette offre généreuse est éphémère, elle va disparaitre dans les heures à venir. Pour ne pas la manquer, c’est ici :

Souscrire à CyberGhost

Comment utiliser le VPN CyberGhost ?

CyberGhost est un fournisseur de VPN. Il s’agit d’un logiciel qui s’installe en 30 secondes et qui permet de chiffrer les données de l’utilisateur et de changer son adresse IP. Avec lui, vous devenez alors 100% anonyme sur le web, lui-même ne sait pas qui vous êtes.

CyberGhost est disponible sur Mac, Windows, iOS, Android, et même sur les Smart TV ou Fire TV Stick. Elles sont particulièrement appréciées des utilisateurs comme le prouvent les plus de 10 000 avis (moyenne de 4,8/5) sur Trustpilot. Le logiciel est une référence pour sa simplicité et pour sa sécurité. Nous l’utilisons depuis des années, nous n’avons encore jamais été déçus.

En 4 étapes, vous serez connecté au VPN CyberGhost :

Téléchargez l’application Installez la Identifiez-vous Connectez-vous à un serveur (= pays) éligible

En quelques instants, vous serez donc connecté à un serveur de CyberGhost VPN dans l’un des 89 pays couverts – et votre adresse IP réelle est masquée. A cela, vos données sont chiffrées, rendant impossible toute surveillance d’un FAI, administrateur réseau ou d’un gouvernement.

Le VPN CyberGhost est à la pointe de la sécurité avec un chiffrement AES-256 bits. Il ne garde aucune trace de vos activités de connexion (no log), et il ne sait même pas qui vous êtes. Vous pourrez ainsi naviguer librement de manière sécurisée et débloquer des contenus indisponibles dans un pays.

Par exemple, grâce au VPN CyberGhost, il est possible de débloquer le catalogue américain de Netflix. Vous pourrez avoir accès à bien plus de films et séries – à condition d’avoir un compte Netflix français.

Visiter CyberGhost

Si vous souhaitez en savoir plus sur CyberGhost, vous pouvez lire notre avis ici.

Une offre haut de gamme à 2,75€

Tous ces avantages ne vont pas vous coûter très cher. En effet, CyberGhost propose actuellement une très forte promotion qui le place parmi les VPN les moins chers du marché. Sans doute, ce VPN est aussi le meilleur rapport qualité prix sur le créneau du premium.

En l’occurence, avec sa promotion de 77% sur son abonnement 1 an, le prix tombe à 2,75€ par mois avec 6 mois offerts en prime. Cela fait un total de 49,50€ à payer en une fois pour 18 mois de protection ultime avec CyberGhost.

Cela contraste fortement avec ses concurrents directs qui sont 2 à 3x plus cher, et qui, pourtant, ont moins de serveurs que lui. Le VPN CyberGhost dispose, à l’heure actuelle, du meilleur réseau avec plus de 6 200 serveurs à travers le monde.

Ce prix de 2,75€ par mois est encore plus intéressant lorsqu’on sait qu’il est possible de protéger 7 appareils avec un seul abonnement à CyberGhost. Cela veut dire que vous pourrez utiliser l’application en même temps sur 7 de vos appareils et partager votre formule avec les membres de votre famille.

Visiter CyberGhost

Enfin, sachez que l’abonnement à CyberGhost est garanti sur une période 45 jours. Si vous n’êtes pas content de son service pour une raison ou une autre, vous pourrez, à tout moment, exiger votre remboursement. C’est vraiment intégral et sans condition.