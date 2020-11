Bon plan VPN : le deal choc de CyberGhost (2€) expire ce soir 🔥

Parmi les logiciels Ă avoir sur ses appareils connectĂ©s Ă internet (ordinateur, tablette, smartphone), les VPN sont aujourd’hui en haut de liste. En effet, ces logiciels très simples d’utilisation – qui permettent de chiffrer les donnĂ©es et cacher l’adresse IP de l’utilisateur – ont le vent en poupe ces dernières annĂ©es.

Pour Halloween, l’un des leaders du marchĂ©, CyberGhost, est sorti avec une offre jamais vue Ă seulement 2,00€ par mois. Cette dernière expire dĂ©jĂ ce soir, vous laissant encore quelques heures pour en profiter. Pour utiliser CyberGhost VPN au quotidien, c’est parmi les outils les plus intuitifs et sĂ©curisĂ©s qu’il existe. Cette remise correspond Ă 83% de remise immĂ©diate, mieux vaut en profiter au plus vite.

Par ailleurs, 45 jours d’essai vous sont offerts.

Un VPN peu cher et de (très) grande qualité

CyberGhost fait partie des très nombreux fournisseurs de VPN prĂ©sents sur le marchĂ©. Ces logiciels, initialement utilisĂ©s par les entreprises, ont dĂ©barquĂ© en force sur le terrain des particuliers depuis 2017. Il faut dire que leurs avantages sont nombreux et leur simplicitĂ© d’installation (et d’utilisation) les rend accessibles Ă tous. MĂŞme le moins geek d’entre nous saura s’en accommoder.

En quelques clics, vous allez pouvoir installer CyberGhost sur ordinateur, tablette, smartphone (comme un logiciel quelconque) afin de protĂ©ger absolument tous vos appareils. Depuis l’application, vous n’aurez alors qu’Ă cliquer sur un bouton pour vous connecter Ă un serveur VPN. Celui-ci tournera alors en arrière plan sur votre appareil, sans vous gĂŞner. Vous serez alors 100% protĂ©gĂ©.

Ce sont ainsi pas moins de 6 400 serveurs dans 89 pays qui vous tendent les bras et qui vous permettront de changer de localisation. Ce procĂ©dĂ© vous permet d’accĂ©der Ă des contenus bloquĂ©s dans certaines rĂ©gions. Par ailleurs, le VPN CyberGhost va chiffrer automatiquement vos donnĂ©es pour les rendre totalement illisibles Ă un acteur externe, sur tous vos appareils.

Avec le VPN CyberGhost, vous pourrez naviguer anonymement, vous protéger face aux hackers sur les Wi-Fi non sécurisés, débloquer des applications ou sites internet bloqués, contourner la censure ou encore débloquer des contenus géo-restreints.

2€ par mois, c’est un prix jamais vu

CyberGhost VPN est connu pour offrir un rapport qualitĂ© / prix excellent, sans mĂŞme de remise. En effet, les prestations offertes sont bien meilleures que de nombreux concurrents – sans pour autant pratiquer une tarification très Ă©levĂ©e. CyberGhost est une vraie solution de cybersĂ©curitĂ© qui inclut aussi des outils contre les publicitĂ©s malicieuses.

Jusqu’Ă prĂ©sent, nous n’avons vu une telle offre promo pour ce fournisseur de VPN. Au lieu de 11,99€ par mois, son prix tombe Ă 2,00€ / mois. Cela reprĂ©sente une rĂ©duction de 83% par rapport au prix normal, ce qui est gigantesque.

Pour profiter de cette tarification compĂ©titive, vous devrez partir sur l’abonnement 3 ans, avec 3 mois gratuits en bonus. Ce dernier vous coĂ»tera alors 78€ pour un total de 39 mois de protection. Cerise sur le gâteau, cet abonnement ultra bon marchĂ© vous permet d’utiliser le VPN sur 7 appareils en mĂŞme temps. Si vous avez plusieurs appareils Ă couvrir (comme votre ordinateur, tablette, smartphone, Smart TV), ce sera parfait.

Enfin, si vous hĂ©sitez encore, sachez que l’abonnement est accompagnĂ© d’une garantie de remboursement de 45 jours, sans la moindre condition. En d’autres termes, si vous souhaitez obtenir un remboursement, c’est tout Ă fait possible pendant une durĂ©e de 45 jours. Vous aurez alors pu utiliser le service premium sans aucun frais sur toute cette pĂ©riode.

Pour en savoir plus, c’est par ici que ça se passe :

