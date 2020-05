Bon plan VPN : le TOP 3 des meilleures offres pour ce week-end

Aujourd’hui, le développement des VPN est tel que des centaines de millions d’internautes sont équipés de cet outil de sécurité. Au vue de leurs nombreux avantages, ce n’est pas vraiment surprenant. Les VPN sont la solution pour accéder à tous les contenus qui sont bloqués à l’étranger, protéger vos activités en ligne et assurer votre anonymat.

Le marché est vaste, il existe plus d’une centaine de fournisseurs VPN à travers le monde mais ils ne se valent pas tous (loin de là). Nous avons donc sélectionné les 3 meilleures offres VPN du week-end avec des promotions très convaincantes à la clé. Que ce soit ExpressVPN, CyberGhost et aussi Surfshark, ces trois éditeurs ont plusieurs années d’ancienneté sur le marché, et leur outil est réputé pour être simple à utiliser et sécurisé.

ExpressVPN est la référence des VPN, et il a une offre éphémère pour ce premier week-end de mai :

Voir l’offre ExpressVPN

ExpressVPN, le meilleur VPN à moitié prix

Avec plus de 10 années d’expérience dans le milieu de la cyber-sécurité, ExpressVPN a eu le temps de parfaire son service et devenir LA référence premium sur le marché. En 2020, il se démarque des autres concurrents par la stabilité, sa sécurité et la rapidité de son logiciel de VPN.

L’application ExpressVPN est compatible sur un ordinateur, smartphone, tablette, consoles de jeu, Smart TV et même directement sur un routeur. Ce dernier permet ainsi de sécuriser tous les appareils d’un foyer. Une fois installée, l’application vous offrira une protection renforcée en chiffrant vos données et en masquant votre adresse IP. Vous ne prendrez aucun risque lors de vos transactions bancaires, en vous connectant sur des Wi-Fi publiques et même en téléchargeant en ligne.

En plus de la sécurité, le VPN ExpressVPN offre une expérience de streaming exceptionnelle. En modifiant votre emplacement géographique, l’application (ordinateur ou mobile) vous permettra d’accéder à tous les contenus bloqués dans votre pays. Si vous êtes à l’étranger, vous pourrez accéder aux sites de télévision française et regarder vos programmes en direct ou en replay en contournant la restriction.

Le prix de son abonnement est légèrement plus élevé que la moyenne mais c’est largement justifié par son service de qualité supérieure. En effet, les 3 000 serveurs d’ExpressVPN localisés dans 94 pays offrent une bande passante quasi-illimitée et des vitesses de connexion incroyables. Pour profiter du meilleur VPN sans vous ruiner, la promotion actuelle à -49% vous offre 12 mois et 3 mois gratuits à seulement 6,32€ par mois au lieu de 12,28€.

En plus, avec votre abonnement ExpressVPN, vous pourrez utiliser son application sur 5 appareils électroniques différents, ce qui rentabilisera encore plus votre achat. Pour couronner le tout, le fournisseur propose une version d’essai gratuite de 30 jours pour que vous vous fassiez votre avis sur son service. La garantie « satisfait ou remboursé » vous donne la possibilité d’obtenir votre remboursement intégral en cas d’insatisfaction.

Voir l’offre ExpressVPN

CyberGhost, le VPN à… -80% !

Si les tarifs d’ExpressVPN dépassent un peu votre budget, CyberGhost devrait vous convenir. CyberGhost est un VPN connu pour son niveau de sécurité infaillible qu’il garantit par le chiffrement avec une clé AES-256 bits de vos données, un des plus puissants disponibles à ce jour. Dans le même temps, il conserve votre anonymat en masquant votre adresse IP. Peu importe le site internet visité, personne ne pourra observer ce que vous faites ni qui vous êtes.

CyberGhost fait également la différence par la taille de son réseau. Actuellement, il met à disposition plus de 6000 serveurs qui couvrent près de 90 pays. Malgré la quantité de son réseau, CyberGhost parvient à fournir une connexion de très bonne qualité, à la fois stable, rapide et sécurisée, idéale pour le streaming et le téléchargement.

Ce week-end, le prix de l’abonnement de CyberGhost baisse de -80% et le tarif mensuel passe de 12,99 à 2,64€ pendant une durée d’engagement de 3 ans. En prime, 2 mois gratuits vous seront ajoutés, soit 38 mois au total, pour à peine 95€ au total.

Pour ce prix, votre seul compte vous permettra de protéger 7 appareils. Vous et même votre entourage pourrez accéder à tous les contenus du monde entier et naviguer vraiment sans limite.

CyberGhost est un des rares fournisseurs VPN à proposer une garantie « satisfait ou remboursé » d’une durée de 45 jours. Si vous n’êtes pas convaincu par son service, vous pourrez contacter son support client en français pour obtenir votre remboursement intégral dans ce délai rallongé. Vous pouvez lire notre test de CyberGhost pour en savoir plus sur son offre.

Voir l’offre CyberGhost

Surfshark, l’abonnement VPN folle à moins de 2€

Après vous avoir présenté les offres de deux très bons fournisseurs de VPN, nous allons vous parler du VPN Surfshark. Implanté sur le marché depuis 2018 seulement, Surfshark propose à ses utilisateurs un service de qualité à des prix défiants la concurrence.

Même s’il est un peu moins rapide qu’ExpressVPN et CyberGhost, Surfshark propose un débit illimité et des performances qui restent très satisfaisantes en termes de vitesse. Le VPN Surfshark parvient également à chiffrer vos activités en ligne et à masquer votre identité. Vos données sensibles et personnelles resteront confidentielles où que vous soyez.

Avec son offre promo du moment à -81%, son abonnement est à 1,85€ par mois au lieu de 9,89€. Cette promotion spéciale vient avec l’engagement de 24 mois et avec la mention « satisfait ou remboursé » de 30 jours. Cette garantie est idéale pour tester l’application VPN Surfshark sans stress ni regret.

Avec son nombre de connexions illimitées, l’abonnement Surfshark vaut encore plus le coup. Un seul compte Surfshark vous donnera la possibilité de protéger autant d’appareils que vous voulez. Pour découvrir l’offre de début mai de ce VPN, c’est par ici :

Voir l’offre Surfshark