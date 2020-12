Bon plan VPN : les 3 offres folles du jour (à moins de 3€) 🔥

On peut attribuer de nombreux avantages aux VPN comme le fait de protéger l’ensemble de vos équipements informatiques et de débloquer des sites internet, chaînes télévision et plateformes de streaming. La seule condition est de choisir un prestataire de qualité comme NordVPN, CyberGhost et Surfshark.

Tout en haut de ce classement des meilleurs deals, on attaque avec NordVPN qui fait partie des acteurs qu’on ne présente plus dans le secteur des VPN. Son application est dotée de solides dispositifs de sécurité et de serveurs capables de contourner la censure web et les géo-blocages.

Actuellement en promotion de -68%, l’abonnement NordVPN revient à seulement 3,15€ par mois pendant 2 ans au lieu de 10,16€. En bonus, 3 mois d’abonnement gratuits viendront s’ajouter à votre compte et une garantie de remboursement de 30 jours si besoin.

Voir l’offre NordVPN

NordVPN : un abonnement 2 ans à -68%

NordVPN propose généralement des tarifs assez onéreux. Raison de plus pour sauter sur l’occasion dès qu’il propose des prix réduits. Aujourd’hui, le VPN enregistre une baisse de -68% sur sa formule 2 ans. Son prix total passe ainsi de 243€ à 75€ ce qui fait 168€ d’économies. Aussi, l’offre est complétée par 3 mois d’abonnements gratuits. Ainsi, NordVPN vous reviendra à 2,80€ par mois.

À noter que la souscription est couverte par une garantie de 30 jours si jamais vous changiez d’avis.

Pour vous connecter au VPN, 5 500 serveurs situés dans 59 pays seront à votre disposition. Vous pourrez choisir l’emplacement manuellement si vous avez un besoin bien précis ou une destination virtuelle de manière automatique en utilisant le Quick Connect qui se chargera de trouver le serveur le plus optimisé selon leur charge et votre position physique.

Vos données seront protégées grâce à l’algorithme de chiffrement AES-256 effectif dès l’activation de NordVPN. Votre identité numérique sera aussi à l’abri, car le fournisseur masque votre adresse IP et votre emplacement réel. C’est le seul moyen pour garantir un anonymat complet en ligne et une navigation vraiment privée.

NordVPN est utile pour débloquer les plateformes de streaming géo-restreintes comme Netflix US, Hulu ou encore Prime Video. Si vous n’êtes pas en France, il suffira de vous connecter à un serveur français NordVPN pour avoir accès aux chaînes de télévision françaises et retrouver vos programmes favoris.

Enfin, il faut savoir qu’un compte NordVPN donne accès à 6 connexions simultanées. Vous pourrez donc connecter plusieurs de vos appareils et profiter des avantages du VPN où que vous soyez, car l’application est disponible sur ordinateurs, tablettes, smartphones et Smart TV.

Voir l’offre NordVPN

CyberGhost VPN : une offre immanquable à 2€ par mois

Si l’offre NordVPN vous laisse perplexe, celle de CyberGhost VPN devrait vous convaincre, car elle est encore plus attractive. En appliquant une remise de -83% sur son forfait 3 ans, le prix chute à 78€ au lieu de 467€. Vous réaliserez pas moins de 389€ d’économies.

Les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là, car vous bénéficierez de 3 mois offerts. En les prenant en compte, l’abonnement revient à 2€ par mois pendant 39 mois. C’est un deal en or quand on sait que le prix mensuel est à 11,99€ en temps normal.

Afin de prendre une décision réfléchie, vous aurez 45 jours pour vous rétracter grâce à la garantie de remboursement de CyberGhost. Rien de mieux pour le tester en intégralité.

L’application CyberGhost associe sécurité maximale et confidentialité en ligne. L’activation du VPN nécessite d’établir une connexion avec son réseau. Vous ne risquez pas d’être déçu, car CyberGhost possède plus de 6 800 serveurs répartis dans 90 pays du monde. Vous aurez accès à des serveurs standards pour votre navigation du quotidien et d’autres optimisés pour le streaming et le téléchargement pour votre temps libre. Le VPN offre une bande passante illimitée et des vitesses de connexion stables et fluides.

Pour une protection en toutes circonstances, le Kill Switch est intégré dans l’application CyberGhost VPN. Un filtre anti-malwares et un bloqueur de publicités sont aussi de la partie.

Le logiciel CyberGhost VPN est compatible sur Windows, Android, macOS, iOS et Linux. Si vous disposez d’une Smart TV Android ou d’un boîtier connecté Fire TV, vous pourrez également installer l’application dessus, d’autant que le VPN est utilisable sur 7 appareils en simultané.

Voir l’offre CyberGhost VPN

Surfshark VPN : jusqu’à 245€ de remise immédiate

Pour terminer avec les bonnes affaires au lendemain du Cyber Monday, impossible de passer à côté de Surfshark VPN qui enregistre son plus petit prix. Le prestataire offre une remise de -83% sur sa formule 24 mois ainsi que 3 mois d’utilisation gratuits, si bien que le prix facturé est de 50€ au lieu de 295€ pendant 27 mois. Grâce à cette promotion, le tarif mensuel revient à seulement 1,87€. Autant dire que c’est très avantageux puisqu’il coûte près de 11€ par mois en temps normal.

Si vous n’êtes pas satisfait dans les 30 jours après votre souscription, vous pourrez faire jouer la garantie Satisfait ou Remboursé en contactant le support client Surfshark. Elle est valable sans condition.

Pour vous protéger contre le piratage, l’hameçonnage et échapper au suivi des opérateurs Internet, Surfshark compte sur son infrastructure rassemblant 1 700 serveurs. Ces derniers chiffrent votre trafic de bout en bout et masquent votre adresse IP. Vos informations personnelles et votre vie privée sont en sécurité à tout instant, y compris sur les réseaux Wi-Fi publics.

Pour que ses utilisateurs puissent naviguer sur Internet librement sans subir de contrainte, les serveurs puissants de Surfshark VPN débloquent de nombreux contenus tels que les jeux en ligne, services bancaires, programmes TV et plateformes de streaming. À titre d’exemple, vous pourrez accéder à 15 librairies Netflix depuis votre compte. Pour y parvenir, il vous suffira de sélectionner l’emplacement adéquat dans la liste de 63 pays qui s’offre à vous.

Enfin, sachez qu’avec Surfshark il n’y a aucune limite en termes de connexions simultanées. Il s’agit d’un atout majeur par rapport à ses concurrents. Si vous comptiez faire profiter votre entourage de votre VPN, c’est vers ce fournisseur qu’il faudra vous tourner. En plus, son application est compatible sur la plupart des systèmes d’exploitation, à savoir macOS, iOS, Windows, Android, Linux et Fire TV.

Voir l’offre Surfshark VPN