Bon plan VPN : les 3 offres à ne pas louper ce week-end (-85%) 🔥

Vous avez peut-être déjà entendu parler de CyberGhost, Surfshark ou NordVPN. Ces logiciels de VPN sont imaginés pour garantir une connexion internet hautement sécurisée sur tous les réseaux. Ces outils débloquent aussi les sites géo-bloqués, les pare-feux et la censure sur le web. Bref, leurs fonctionnalités sont multiples.

En plus, ces VPN sont simples à utiliser pour les débutants et peuvent être installés sur tous les supports (ordinateurs, tablettes, mobiles, TV connectée).

Si pour X ou Y raison, vous voulez prendre un VPN pour vous protĂ©ger sur internet, il y a plusieurs belles opportunitĂ©s en ce moment. Ci-dessous, nous avons fait la liste des trois meilleures prestataires du monde. Tous ont fait un effort pour proposer une belle promo pour la rentrĂ©e. Si vous n’avez pas encore un tel logiciel, c’est maintenant qu’il faut en profiter.

Pour voir le VPN CyberGhost en avant première, c’est par ici :

Voir l’offre CyberGhost VPN

CyberGhost VPN, un parfait rapport qualité prix

C’est le VPN CyberGhost qui se dĂ©marque de ses rivaux avec une formule 18 mois proposĂ©e au prix de 2,75€ par mois, au lieu de 11,99€. Cette offre promo vient aussi avec quelques avantages prĂ©cieux pour la rentrĂ©e. Parmi eux, on retrouve en bonus :

un accès gratuit au gestionnaire de mot de passe PassCamp pendant un an

sept connexions simultanĂ©es vous permettant d’utiliser le VPN sur plusieurs appareils en mĂŞme temps

Comme le service se règle en une seule fois, la somme Ă dĂ©bourser pour profiter de CyberGhost VPN pendant 18 mois est de 49,50€. Plusieurs moyens de paiement sont mis Ă votre disposition : cartes bancaires, PayPal, Sofort et Bitcoin. Toutes les options sont Ă©ligibles Ă la garantie de remboursement de 45 jours en cas d’insatisfaction.

Grâce Ă votre abonnement CyberGhost VPN, vous aurez accès Ă son large rĂ©seau contenant plus de 6 100 serveurs rĂ©partis dans 90 pays. Vous pourrez Ă©tablir une connexion Ă partir de l’un d’eux et simuler un nouvelle emplacement « virtuel » en moins d’une minute. Il va ainsi sĂ©curiser toute votre navigation et votre confidentialitĂ© en n’exposant jamais votre adresse IP source.

Le VPN CyberGhost dĂ©bloque aussi plusieurs plateformes de streaming grâce Ă ses serveurs dĂ©diĂ©s (Netflix, Hulu, Prime Video etc…). Autrement dit, vous pouvez faire croire Ă Netflix que vous ĂŞtes aux États-Unis pour qu’il affiche le catalogue US (et non le français) sur votre interface. Ce dernier est 5 fois plus riche que le français, vous allez donc pouvoir passer de bonnes soirĂ©es.

Voir l’offre CyberGhost VPN

Surfshark VPN, le mini tarif

Si l’offre de CyberGhost VPN n’est pas assez compĂ©titive Ă votre goĂ»t, laissez-vous sĂ©duire par celle de Surfshark. Bien qu’elle demande un engagement plus long (24 mois), le jeu en vaut la chandelle. Le VPN Surfshark vous revient Ă seulement 40,56€ pendant 24 mois ce qui Ă©quivaut Ă 1,69€ par mois. En temps normal, ce forfait est affichĂ© Ă 237,36€ ou 9,89€ mensuel.

Cette formule est accompagnĂ©e d’une garantie de remboursement de 30 jours et de connexions simultanĂ©es illimitĂ©es. Avec votre abonnement Surfshark, vous pourrez donc utiliser votre VPN sur autant d’appareils connectĂ©s que vous le dĂ©sirez et rentabiliser votre achat en un rien de temps. Son outil est mĂŞme disponible sur Google Chrome avec son excellente extension VPN.

Surfshark possède plus de 1700 serveurs dans 63 pays. Ce n’est pas autant que CyberGhost, mais son infrastructure est largement suffisante pour la plupart des utilisateurs. Pour garantir une sĂ©curitĂ© imparable, les serveurs Surfshark chiffrent le trafic entrant et sortant de votre appareil Ă©lectronique. Votre navigation et vos informations sont ainsi protĂ©gĂ©es du vol de donnĂ©es et de l’espionnage en ligne.

Le VPN Surfshark est aussi rĂ©putĂ© pour sa capacitĂ© Ă dĂ©bloquer plusieurs catalogues de Netflix. Si vous disposez d’un compte, il vous suffira de vous connecter Ă un serveur amĂ©ricain pour accĂ©der Ă la version US de la plateforme de streaming et accĂ©der Ă de nouveaux films et sĂ©ries.

Voir l’offre Surfshark VPN

NordVPN, le plus réputé

C’est dĂ©sormais au tour de NordVPN de vous convaincre si aucun de ses rivaux n’est parvenu Ă le faire. Ce cĂ©lèbre prestataire propose une offre exclusive valable sur son abonnement 2 ans qui donne droit Ă une remise immĂ©diate de 68%. L’abonnement ne vous coĂ»te que 79,21€ pendant 2 ans au lieu de 255,25€ hors promotion. Cela revient Ă payer 3,30€ tous les mois.

Avec votre compte NordVPN, vous pourrez protĂ©gĂ© six appareils en simultanĂ©. Sachez d’ailleurs que NordVPN est compatibles sur plusieurs plateformes comme macOS, Windows, Android, iOS et Linux. Si vous voulez essayer le service sans risque, vous pourrez compter sur sa garantie « satisfait ou remboursé » de 30 jours.

NordVPN détient près de 5500 serveurs dans 59 pays ce qui le positionne comme un intermédiaire entre le réseau de CyberGhost (6185 serveurs) et celui de Surfshark (63 pays).

NordVPN ne prend pas votre sécurité à la légère. Outre son chiffrement puissant et le camouflage de votre adresse IP, il le prouve en déclinant les dispositifs avec son application de chiffrement NordLocker et son gestionnaire de mots de passe NordPass que nous avons testé.

L’application NordVPN offre de nombreuses fonctionnalitĂ©s pour les activitĂ©s du quotidien comme le dĂ©blocage de centaines de sites de streaming vidĂ©o, le contournement de la censure web et le tĂ©lĂ©chargement anonyme en P2P.

Voir l’offre NordVPN