Bon plan VPN : les éditeurs bradent les prix au Prime Day

Lancé en 2015 pour fêter le 20ème anniversaire de Amazon, le Prime Day est le moment idéal pour faire de bonnes affaires chez le géant mondial du e-commerce. D’autres acteurs ont souhaité surfer sur la tendance et proposent leur propre événement avec des offres en réduction sur la période. C’est le cas de 3 fournisseurs de VPN qui cassent leurs prix aujourd’hui.

Les VPN, ou Virtual Private Network, sont des logiciels qui s’installent sur ordinateur, tablette, smartphone, ou même sur Smart TV Android ou routeur et qui permettent, en un clic à peine, de changer d’adresse IP et de chiffrer les données de l’utilisateur. Ces deux actions le rendant alors anonyme tout en offrant une navigation sécurisée sur internet accompagnée de très nombreux avantages.

Voici 3 VPN qui bradent les prix pour ce Prime Day 2020. Commençons avec l’offre du VPN CyberGhost, à seulement 2,75€ / mois.

Souscrire à CyberGhost

CyberGhost : 2,75€ / mois

Considéré par beaucoup comme l’un des 3 meilleurs VPN du moment, CyberGhost ne cesse de séduire avec son offre extrêmement complète, simple et abordable. Son VPN s’installe sur tous vos appareils et offre énormément d’avantages comme débloquer du contenu géo-restreint, accéder à des chaînes de TV étrangères, débloquer des sites censurés, télécharger anonymement ou même économiser de l’argent sur certains services (billets d’avion, Netflix,…).

CyberGhost, c’est aujourd’hui plus de 7000 serveurs dans le monde, couvrant 89 pays. Vous aurez donc le choix entre 89 pays pour vous connecter au VPN et changer virtuellement de localisation sur internet. Cela masquera votre adresse IP et vous permettra de simuler une localisation dans ces autres pays. Vous aurez beau chercher, aucun VPN ne propose un plus vaste réseau à l’heure actuelle. C’est d’ailleurs là le point de différenciation principal de CyberGhost face à ses concurrents directs.

Pour ce Prime Day 2020, le VPN CyberGhost affiche une promotion extrêmement forte de 77% sur son abonnement 18 mois. Au lieu de payer 11,99€ par mois normalement, vous n’en aurez que pour 2,75€ par mois, soit 49,50€ pour toute la durée de l’engagement (à payer en une fois). Cet abonnement à 2,75€ par mois vous permet d’installer le VPN sur 7 appareils en même temps (ordinateur, tablette, smartphone,…).

Il s’agit vraiment de la meilleure offre VPN possible pour ce Prime Day 2020. Vous aurez le meilleur au meilleur prix et, pour couronner le tout, une garantie de remboursement de 45 jours vous couvre si jamais vous regrettez votre achat. Afin d’obtenir un remboursement sous 45 jours, envoyez simplement un message au support client et vous serez intégralement remboursés.

Souscrire à CyberGhost

Surfshark : 2,11€ / mois

La seconde très belle offre VPN en ce jour de Prime Day est celle de Surfshark. Ce jeune fournisseur de VPN n’a (presque) plus rien à envier aux géants qui dominent le marché depuis plus de 10 ans. En effet, il a très vite rattrapé son retard avec une offre de qualité, de très belles applications parfaitement traduites en français, une expérience utilisateur simple et agréable ou encore la capacité à débloquer plus de 15 librairies Netflix différentes.

Surfshark a réussi à s’imposer grâce à une tarification ultra compétitive, qui l’est même encore plus que celle de CyberGhost VPN. À seulement 2,11€ par mois pendant 2 ans, Surfshark se montre extrêmement attractif et son prix semble encore plus fou lorsqu’on sait qu’il permet de couvrir un nombre illimité d’appareils en simultanée.

Cette réduction représente une très belle promotion de 81%. Au lieu de payer 10,98€ par mois pour l’offre sans engagement, vous n’en payerez que 2,11 pendant 2 ans, soit 50,67€ au total. c’est 1€ plus cher au total que l’offre Cyberghost, mais l’engagement porte sur 6 mois de plus.

Bien que Surfshark soit moins cher (mensuellement), l’offre de CyberGhost demeure encore un peu plus intéressante, notamment avec son énorme réseau de 7000+ serveurs dans 89 pays, contre 1700+ serveurs dans 63 pays pour Surfshark.

Tout comme CyberGhost, Surfshark propose une garantie de remboursement, mais cette dernière n’est « que » de 30 jours chez Surfshark.

Pour profiter de l’offre VPN spéciale Prime Day, rendez-vous sans plus attendre sur le site officiel du fournisseur :

Souscrire à Surfshark

NordVPN : 3,30€ / mois

Pour clôturer avec les 3 meilleures offres VPN du Prime Day, penchons nous sur NordVPN. Ce fournisseurs aux 14 millions d’utilisateurs dans le monde ne vous est certainement pas inconnu. En effet, NordVPN ne cesse de faire parler de lui à la télévision ou via de (trop) nombreuses publicités sur Youtube.

Le fournisseur dispose d’un très bon service, tant par la vitesse que la sécurité de son VPN. Vous pourrez non seulement naviguer anonymement pour utiliser TOR ou tout autre navigateur, mais également profiter de tous les avantages qu’un VPN de qualité a à vous offrir.

D’un point de vue tarifaire, NordVPN n’est habituellement pas trop connu pour pratiquer des prix « compétitifs ». Cela change aujourd’hui avec son offre spéciale.

En l’occurence, vous pourrez vous procurer ce très bon VPN pour seulement 3,30€ par mois si vous partez sur son abonnement 2 ans, ou 4,38€ par mois sur son abonnement 1 an. Cela représente des réductions respectives de 68 et 58%. Selon nous, ces deux offres sont très intéressantes dans le mesure où le prix total à payer sur l’offre 1 an n’est que de 52,51€ (très proche de CyberGhost et Surfshark, vus précédemment).

Pour l’offre 2 ans, certes le coût mensuel sera plus faible (3,30€ par mois) mais vous devrez payer 79,21€ en une fois, soit 27€ de plus que pour l’offre 1 an. À vous de voir ce qui correspond le mieux à vos besoins, mais, dans tous les cas, ces deux très belles promotions pour le Prime Day 2020 valent le détour.

Si vous avez plusieurs appareils à protéger, il est toujours bon de savoir d’un abonnement à NordVPN vous permettra de protéger 6 appareils en même temps. Enfin, pour ne pas faire exception à la règle, NordVPN propose également une garantie de remboursement de 30 jours pour sécuriser votre achat. Si vous changez d’avis, un petit message au support client et le tour est joué, vous serez alors intégralement remboursés.

Souscrire à NordVPN