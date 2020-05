Bon plan VPN : les prix de Surfshark tombent à moins de 2€ par mois

Les VPN ont déjà convaincu des centaines de millions d’internautes à travers le monde, alors pourquoi pas vous ? Ces logiciels offrent une navigation anonyme et sécurisée quel que soit l’endroit où l’on s’y connecte. Ils permettent également de lever les restrictions géographiques en ligne en débloquant divers contenus : réseaux sociaux, plateformes de streaming, sites de téléchargement, etc. S’ils ont conquis une si large partie de la population c’est aussi parce qu’ils sont très faciles à utiliser.

C’est justement le cas du VPN Surfshark, un de nos favoris, qui propose une application d’une simplicité sans nom. Pendant les French Days, ce VPN réduit drastiquement ses prix. À moins de 2€ / mois, ce VPN déjà très bon marché devient carrément imbattable.

C’est le moment ou jamais d’en profiter :

Les avantages du VPN Surfshark

Grâce à son interface sobre et sa simplicité d’utilisation, l’application VPN de Surfshark fait l’unanimité. En plus, elle fonctionne sur les principaux systèmes d’exploitation, à savoir MacOS, Windows, Android, iOS, Linux et il est même possible de l’installer sur console de jeux et Smart TV.

À lui seul, l’outil Surfshark vous apportera de nombreux avantages, à commencer par rendre votre navigation plus sécurisée. Surfshark utilise en effet l’algorithme de chiffrement AES-256, un des plus robustes, pour garantir que personne ne puisse accéder à vos données et à vos activités en ligne.

Avec Surfshark, vous parviendrez à profiter de tout internet et des contenus du monde entier. Grâce à sa présence dans 63 pays, vous pourrez simuler autant d’emplacements géographiques. Une simple connexion au serveur Surfshark de votre choix vous donnera accès aux sites web et applications bloqués dans le pays quand lequel vous êtes.

Vous pourrez accéder à Hulu, BBC iPlayer et de nombreuses bibliothèques Netflix avec Surfshark et sa bande passante illimitée. Il est donc très utile chez vous au quotidien, mais aussi à l’étranger si vous souhaitez regarder des programmes français.

Surfshark possède une fonction Kill Switch pour vous protéger en toutes circonstances, notamment lorsque vous téléchargez en ligne. Pour les personnes ayant besoin d’un niveau d’anonymat plus poussé, il propose également le MultiHop qui vous connecte à plusieurs serveurs afin de ne laisser aucune trace sur internet.

Surfshark et son forfait 24 mois à -82%

En ce moment, Surfshark fait très fort en offrant une remise de plus de 80% sur ses prix habituels. Il vous donc fait profiter de l’intégralité de son VPN pendant 24 mois pour seulement 42,96€. Si on ramène ce montant mensuellement, cela ne vous coûtera que 1,79€ / mois.

Si le VPN Surfshark ne vous a pas encore séduit, les appareils illimités pourront faire pencher la balance. Oui, vous avez bien lu. Surfshark est un des seuls VPN à offrir un nombre de connexions simultanées sans limite. En partageant votre VPN avec les membres de votre entourage, votre achat sera très vite rentabilisé.

Avec cette offre, il n’y a rien à perdre mais tout à y gagner puisque Surfshark propose une garantie remboursement de 30 jours. Cette période de test vous laissera amplement le temps de découvrir son application. Si le VPN ne répond pas à vos besoins, demandez simplement à être remboursé au support client.

