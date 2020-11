Bon plan VPN : cette offre Black Friday Surfshark expire très bientôt 🔥

Les VPN sont des services qui font de plus en plus parler d’eux en raison de leurs fonctionnalités intéressantes, voire indispensables, pour la navigation web. En plus de sécuriser la connexion des internautes et de les protéger contre les menaces (vols de données, espionnage…), les logiciels VPN donnent accès à un Internet moins contraignant en débloquant les sites bloqués par la censure, les pare-feux ou les géo-blocages. Plateformes de streaming étrangères, chaînes TV, sites de jeux en ligne, tout sera accessible en à peine quatre clics.

Si vous n’avez pas encore testé ce type d’application, c’est l’occasion idéale pour y remédier puisque le VPN Surfshark a prolongé son offre Black Friday de quelques jours. Grâce à sa réduction de -83% et 3 mois gratuits offerts, son tarif mensuel tombe à 1,86€ et vous permet d’économiser plus de 240€ au total. Un tel rapport qualité-prix n’a jamais été vu jusque là.

À quoi sert le VPN Surfshark ?

Surfshark VPN est une application conçue pour les utilisateurs qui souhaitent naviguer sur internet de façon sécurisée et sans contrainte. Une fois le VPN Surfshark activé, il masque votre adresse IP afin que personne ne puisse remonter jusqu’à vous. Normalement, votre IP est publique et accessible à tous. Dans le même temps, un chiffrement de bout en bout garantit la protection de vos données et de vos activités en ligne. Sans ce dispositif, ces informations peuvent être interceptées par les fournisseurs d’accès à internet et les pirates informatiques.

C’est pourquoi l’outil Surfshark permet de faire face aux dangers d’Internet, mais ce n’est pas tout. Grâce à ses 1 700 serveurs puissants répartis dans 63 pays du monde, le VPN est également rudement efficace pour accéder aux sites bloqués par les institutions ou les restrictions géographiques.

À titre d’exemple, il accède à Facebook et Gmail en Chine ainsi qu’aux catalogues de la plateforme Netflix dans plusieurs pays – près de 15 pour être précis. À l’occasion d’un voyage ou d’un déplacement à l’étranger, Surfshark vous permettra de garder un lien avec vos programmes locaux, sans blocage.

Surfshark propose une application de bureau compatible sur macOS, Windows et Linux et une application mobile sur iOS et Android. Vous pourrez même l’installer sur votre Smart TV Android ou le boîtier Fire TV d’Amazon.

L’application Surfshark fait le plein de fonctionnalités avec un Kill Switch, une liste blanche (Whitelister) et une option CleanWeb visant à vous protéger contre l’hameçonnage, les logiciels malveillants et les trackers. Vous pourrez aussi dire adieu aux publicités inutiles.

Une offre exceptionnelle à seulement 1,86€ par mois

Pour le Black Friday 2020, Surfshark a été très généreux en proposant sa meilleure offre avec des prix bas encore jamais atteints. La bonne nouvelle c’est que le prestataire la prolonge de quelques heures pour les retardataires.

Surfshark offre donc une réduction de -83% applicable sur son forfait 24 mois qui revient à environ 50 euros au lieu de 294 euros. En prime, il fait cadeau de 3 mois d’abonnement gratuits. Pour vous donner un ordre d’idée, le prix tombe à 1,86 euro par mois. La plupart du temps, le tarif des VPN de même standing est aux alentours de 10 euros – il s’agit bien d’un deal incroyable.

En plus de ce prix mini, il faudra aussi prendre en compte les connexions simultanées illimitées comprises avec votre compte Surfshark. Elles permettent d’installer le VPN et de l’utiliser sans limite au niveau du nombre de périphériques.

À noter que cette offre est 100% remboursable pendant 30 jours. Si vous changez d’avis, vous pourrez faire appel à l’assistance client Surfshark depuis son chat en direct.

