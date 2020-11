Bon plan VPN : l’offre NordVPN à 2,80€ / mois encore disponible !

Le Black Friday a beau être dans quelques jours, NordVPN a déjà dégainé son offre. Il est encore possible de gagner 3 mois d’abonnement à ce très bon fournisseur de VPN afin non seulement de sécuriser votre navigation sur internet, mais également masquer votre adresse IP pour naviguer anonymement et contourner les blocages géographiques.

NordVPN, l’un des meilleurs VPN du marché, vous permet de gagner 3 d’abonnement gratuits sur son offre 2 ans, déjà en promotion de 68%. Vous pourrez ainsi vous procurer cet excellent VPN dès 2,80€ par mois.

Ci-dessous, l’offre exclusive de NordVPN :

Pourquoi choisir NordVPN ?

NordVPN est un fournisseur de VPN. Il s’agit d’un logiciel, qui s’installe sur n’importe quel type d’appareil (ordinateur, tablette, smartphone,…) et qui vous permet, très simplement, de modifier votre adresse IP et de chiffrer vos données.

Ces deux actions offrent de très nombreux avantages. En effet, à l’aide d’un VPN comme NordVPN, vous pourrez :

Vous protéger face aux hackers sur les Wi-Fi non sécurisés

Naviguer de manière 100% anonyme

Débloquer sites et applications bloqués

Débloquer du contenu géo-restreint (Netflix, les chaînes françaises à l’étranger, ou les chaînes étrangères)

Effectuer des économies en payant certains services (comme Netflix) dans d’autres pays moins chers

Contourner la censure dans les pays censurés (Chine, UAE, Russie, …)

Tout cela se fait avec une seule application et aucune compétence technique n’est nécessaire pour utiliser NordVPN. L’installation ne prend qu’une petite minute et il vous suffit alors d’un seul clic pour vous connecter à l’un des 5400 serveurs NordVPN, répartis dans 59 pays, pour changer votre localisation et chiffrer automatiquement vos données.

NordVPN est un VPN fiable et rapide qui offre une très bonne expérience utilisateur. Sa politique No Log vous assure qu’aucune de vos informations de navigation ne sera conservée…chose que l’on ne peut pas dire de tous les VPN. Dans la jungle des VPN, méfiez-vous donc de quel fournisseur vous choisissez, tous ne se valent pas et certains peuvent en réalité compromettre votre sécurité davantage qu’ils ne l’assurent.

Une offre spéciale Black Friday + 3 mois gratuits

NordVPN sait se montrer généreux en cette période de Black Friday. En effet, le fournisseur prolonge son offre promotionnelle avec un cadeau gratuit de 3 mois pour tout achat d’un abonnement 2 ans à NordVPN.

Dès lors que vous souscrivez à l’offre 24 mois à 3,15€ par mois (75,65€ à payer en une fois) vous serez éligible pour les 3 mois d’abonnement supplémentaires. Ainsi, NordVPN vous reviendra à seulement à 2,80€ par mois. Si vous avez un budget serré et que vous voulez un VPN de qualité, il n’y a rien de mieux.

Sachez qu’en souscrivant à cette offre, vous ne prendrez aucun risque. En effet, NordVPN accompagne tous ses abonnements d’une garantie de remboursement de 30 jours. Cette dernière vous permet de demander un remboursement à tout moment si jamais vous n’êtes pas satisfait par les services de NordVPN.

Enfin, sachez qu’avec un seul abonnement à NordVPN, vous pourrez protéger 6 appareils en même temps. Pas besoin de choisir entre votre ordinateur (voir les meilleurs VPN pour Windows), tablette, smartphone ou votre Smart TV, tout peut être protégé en même temps !

