Bon plan VPN : NordVPN casse les prix pour la rentrée

NordVPN ne laisse pas beaucoup de chances à ses concurrents. Le célèbre VPN avance un deal choc pour la rentrée, avec une réduction ultra généreuse. Vous pouvez faire une économie de quasiment 70% par rapport au prix habituel, c’est une opportunité à ne pas manquer.

Grâce à NordVPN, vous pourrez naviguer anonymement sur internet, télécharger des torrents sans risque, vous protéger sur les Wi-Fi publiques non sécurisés, accéder à des contenus non disponibles dans votre pays (Netflix US, UK,…) ou encore contourner la censure dans les pays sensibles. Pour faire tout cela, vous n’aurez besoin que d’une seule application et elle ne coûte actuellement que 3,30€ tous les mois.

Souscrire à NordVPN

Une offre ultra généreuse qui expire bientôt

Comme tout service en ligne, plus l’abonnement est long, plus le prix mensuel baisse. NordVPN ne fait pas exception à la règle, puisque, comme vous pouvez le voir sur son site officiel, son abonnement 1 mois est à 10,64€. Un montant de toute évidence très élevé, même en vue des nombreux avantages qu’offre NordVPN.

Heureusement, la réduction devient très importante lorsque vous vous engagez sur une plus longue durée. Grâce à sa dernière offre spéciale pour la rentrée, le VPN NordVPN n’est qu’à 3,30€ par mois si vous vous engagez sur 2 ans.

Cela représente une réduction de 68% sur le VPN, faisant passer le prix de l’abonnement 2 ans de 255,36€ à 79,21€. Ce montant est évidemment à payer en une seule fois et plusieurs méthodes de paiement s’offriront à vous. Vous pourrez, par exemple, payer par carte Visa ou MasterCard, PayPal, ou même en Bitcoins, pour un anonymat de A à Z

Sachez également que tous les abonnements du VPN NordVPN sont assortis d’une période de remboursement de 30 jours. Cette dernière est absolument sans condition et vous pourrez l’obtenir très facilement en contactant tout simplement le support client, disponible 24/7/365 via le chat en ligne.

Attention, il ne vous reste plus que quelques heures pour saisir cette offre promotionnelle NordVPN. Si vous ne voulez pas la manquer, rendez-vous dès maintenant sur le site officiel du VPN via le lien ci-dessous :

Souscrire à NordVPN

NordVPN, un excellent VPN, et bien +

En quelques années à peine, NordVPN a réussi à se positionner parmi les VPN les plus côtés au monde. Fort d’un réseau de 5 000 serveurs dans 59 pays, d’une sécurité de pointe, d’une très grande simplicité d’utilisation et de tarif très avantageux (surtout avec la promotion du moment), ce fournisseur de VPN a très vite séduit plus de 12 millions d’utilisateurs.

Particulièrement rapide depuis la sortie de son nouveau protocole maison NordLynx, NordVPN assurera aussi bien pour le téléchargement que pour le streaming, tout en proposant une protection de niveau militaire avec son chiffrement AES-256 bits.

Mais NordVPN n’est plus qu’un simple fournisseur de technologie VPN. En effet, la société s’est spécialisée dans divers services en lien avec la sécurité sur internet. Vous pourrez ainsi également souscrire à NordLocker, un service de stockage en ligne ultra sécurisé, ou à NordPass, un gestionnaire de mots de passe sécurisé, lorsque vous souscrivez à NordVPN. Pour trouver tous ces deals, vous pouvez aller sur son site officiel ici.

Avec tous ses services, NordVPN va assurément continuer à se développer et occuper toujours plus de place dans l’univers numérique en 2020. Pour en savoir plus sur le VPN, c’est ici :

Découvrir NordVPN