Bon plan VPN : NordVPN tombe à un niveau historique (2 ans)

Parmi les VPN qui font beaucoup parler d’eux, NordVPN est certainement en première position. En effet, ce fournisseur aux plus de 12 millions d’abonnées séduit avec une offre simple et efficace qui va non seulement vous sécuriser sur le web, mais également vous offrir une multitude d’avantages.

Depuis ce mardi après-midi, l’offre NordVPN devient encore plus attractive. En effet, son prix tombe à seulement 3,11€ / mois pour son abonnement 2 ans. Par défaut, son abonnement mensuel est à 10,64€ par mois et son abonnement annuel qui revient à 6,11€ par mois. Vous l’aurez vite compris, cette offre sur 2 ans est tout simplement incroyable. Mais faites vite, cette promotion expire déjà ce soir à minuit…

Pour découvrir le VPN NordVPN, c’est ici :

Saisir l’offre NordVPN

Pourquoi le VPN NordVPN est excellent ?

Il ne conserve aucun log

Il est très rapide

Il est à la pointe de la sécurité

Il est très simple d’installation et d’utilisation

Il marche parfaitement pour Netflix

Il permet de télécharger des torrents sans risque

Il offre 30 jours satisfait ou remboursé sans condition

NordVPN et ses avantages nombreux

Peut-être que NordVPN ne vous dit rien. Avant de vous présenter son offre et de vous expliquer pourquoi elle est si convaincante, il convient donc d’expliquer (ou de rappeler) ce qu’est un VPN et qu’est-ce-que NordVPN va vous permettre de réaliser.

Un VPN, ou Réseau Privé Virtuel (en français) est un logiciel qui s’installe très facilement sur un Mac, Windows, iOS, Android et même Linux et qui permet, en un click à peine, de cacher votre adresse IP et de chiffrer toutes vos données.

En faisant cela, vous allez pouvoir profiter d’énormément d’avantages. Le premier est qu’une fois connecté à NordVPN, vos données sont chiffrées. Ça ne vous parle pas ? Cela permet, par exemple, d’empêcher votre fournisseur d’accès à internet de voir ce que vous faites. Impossible pour lui de savoir les sites web que vous visitez ou les informations que vous renseignez lors de votre navigation.

NordVPN, qui est un des meilleurs VPN de 2020, dispose de 5300 serveurs dans 59 pays. Ce sont autant de pays et de serveurs qui vous tendent les bras pour changer d’adresse IP et vous localiser, virtuellement, dans ces pays. Par exemple, si vous souhaitez regarder la télévision américaine, vous n’aurez qu’à choisir un serveur basé aux Etats-Unis, vous y connecter, et le tour est joué ! Vous contournerez alors la géo-restriction en faisant croire aux chaînes américaines (uniquement disponibles aux USA) que vous vous trouvez dans le pays. Cela s’applique de la même manière pour la TV anglaise, allemande, espagnole…et même la télévision française lors de vos déplacements à l’étranger.

Si, sur votre lieu de travail, à l’école, à l’université ou encore à l’hôtel, un site n’est pas accessible, activez le VPN NordVPN et le site sera alors instantanément débloqué. Le chiffrement de vos données empêche, une nouvelle fois, au firewall de bloquer votre requête.

Mais les avantages de NordVPN ne s’arrêtent pas là. En effet, si vous êtes adeptes de téléchargements, le VPN cachera votre adresse IP et permettra ainsi de télécharger et partager sans le moindre risque. Évidemment, nous ne pouvons que vous conseiller de télécharger des oeuvres de manière légale.

Toute cette sécurité et ces avantages sont accessibles à un prix encore plus bas puisque l’offre NordVPN 2 ans tombe à seulement 3,11€/mois.

NordVPN à seulement 3,11€ / mois pendant 2 ans

NordVPN propose un service premium avec, sans grande surprise, une tarification premium. En temps normal, pour obtenir le meilleur prix, vous devez vous engager sur 3 ans et payer 111€. Cette somme est assez importante et beaucoup de gens tournent donc le dos à NordVPN à cause de cet engagement d’une durée trop longue, aboutissant à un prix total élevé – malgré un faible prix mensuel.

Aujourd’hui, la donne est bien différente. En effet, NordVPN souhaite rendre la sécurité sur internet plus accessible et brade donc son abonnement 2 ans. Ce dernier tombe alors à 3,11€ par mois pendant 2 ans, soit seulement 74,55€ à payer en une fois. Certes, vous trouverez toujours moins cher chez des concurrents bas de gamme, mais attention. La qualité a toujours son coût, y compris sur le marché des VPN. Lorsqu’il s’agit de sécurité, il ne faut pas foncer tête baissée vers l’offre la moins chère.

Proposer un VPN de qualité qui assure vos arrières et qui fonctionne vraiment comme il le devrait n’a rien de simple. Nous avons testés des dizaines de VPN (des chers comme des moins chers) et la performance se paye toujours. Si vous voulez une bonne expérience avec un VPN, il faut être prêt à dépenser un peu. À 3,11€ par mois, l’offre NordVPN est celle offrant le meilleur rapport qualité prix aujourd’hui.

Mieux encore ! Avec un seul abonnement à NordVPN vous pourrez utiliser votre VPN sur 6 appareils en même temps. Vous n’aurez pas à désactiver le VPN sur votre ordinateur lorsque vous voulez l’utiliser sur votre smartphone. Les 2 peuvent être utilisés en même temps. Et il vous reste encore 4 autres emplacements disponibles.

NordVPN croit en son produit et vous garantit 30 jours sans risque. Grâce à sa période satisfait ou remboursé sans condition pendant 30 jours, vous pouvez tester NordVPN et voir si il vous convient ou non. Si vous n’êtes pas convaincus, vous n’aurez qu’à demander votre remboursement.

