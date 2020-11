Bon plan VPN : NordVPN offre 2 ans gratuit, voici comment en profiter

Il est indéniable qu’Internet est devenu un outil incontournable de notre quotidien. Mais savez vous que la navigation sur le net présente un certain nombre de risques ? En effet, lorsque vous surfez sur Internet, vous laissez derrière vous des données de navigation pouvant trahir votre identité et vos informations personnelles.

Pour éviter que cela n’arrive, il est fortement conseillé d’utiliser un VPN. Ces logiciels chiffrent vos données de navigation de manière à les rendre illisibles et modifient votre adresse IP. De plus, un VPN vous permet aussi de contourner les géo-restrictions et vous donne accès à des contenus normalement bloqués à cause de votre position géographique.

Pour profiter de tous ces avantages, les possibilités sur le marché des VPN sont nombreuses. Cependant, le meilleur deal du moment se trouve chez NordVPN qui vous offre jusqu’à 2 ans d’abonnement. C’est jamais vu, et c’est exceptionnellement disponible dans le cadre de son offre « Cyber Month ».

Pour en savoir plus, c’est ici :

Découvrir l’offre NordVPN

Pourquoi choisir NordVPN ?

Si vous avez déjà cherché un VPN, vous avez dû vous rendre compte que les offres sont très nombreuses. Il peut donc être difficile de s’y retrouver. Pour vous aider dans votre choix, nous vous présentons le logiciel NordVPN. Ce VPN se classe actuellement parmi les meilleurs sur le marché.

En effet, NordVPN dispose de plus de 5600 serveurs répartis dans 59 pays. De la sorte, vous bénéficiez d’une couverture optimale et pouvez changer d’adresse IP à votre guise en vous connectant sur le serveur de votre choix. Ainsi, vous pourrez accéder aux contenus bloqués dans votre zone géographique et contourner la censure pour débloquer des sites web normalement interdits.

De plus, cette modification d’adresse IP garantit votre anonymat sur le net. Effectivement, vos “vraies” informations ne seront pas accessibles. Pour aller plus loin, NordVPN chiffre vos données de connexion, empêchant leur utilisation à des fins frauduleuses ou publicitaires.

Pour profiter au mieux de ces possibilités, NordVPN vous permet de connecter jusqu’à 6 appareils de manière simultanée. Ainsi, vous pouvez profiter de votre VPN sur tous vos appareils en ne payant qu’un seul abonnement. C’est un avantage de taille puisque NordVPN vous propose une application sur ordinateur, tablette, smartphone ou encore SmartTV Android.

Aussi, NordVPN met à votre disposition un support client joignable 24h/24 et 7j/7 afin que vous ne soyez jamais bloqué dans votre utilisation. Si vous souhaitez en savoir davantage à ce sujet, retrouvez notre avis complet sur NordVPN ici. En ce moment, retrouvez tous les avantages NordVPN dans une offre exceptionnelle : une loterie qui vous offre entre 1 et 24 mois d’abonnement supplémentaires.

Profiter de l’offre NordVPN

Jusqu’à 2 ans offerts avec cette promo NordVPN

Grâce à la nouvelle promotion proposée par NordVPN, le prix des abonnements chute de manière exceptionnelle. En effet, si vous souscrivez à un abonnement d’une durée de 2 ans, vous gagnerez 1, 12 ou 24 mois d’abonnement supplémentaires. L’abonnement de deux ans est en promotion à 75,65€, ce qui représente un coût mensuel de 3,15€. Mais avec cette loterie 100% gagnante, ce prix descendra encore.

Si vous remportez un mois d’abonnement, ce prix mensuel sera de 3,02€, et si vous gagnez 12 mois d’abonnement, le coût mensuel de votre abonnement descend à 2,10€. Enfin, si la chance est avec vous et que vous remportez les 24 mois d’abonnement gratuits, votre VPN ne vous coûtera plus que 1,57€ par mois : une offre jamais vue auparavant.

Pour savoir quelle durée supplémentaire vous avez gagné, c’est très simple. Il vous suffit de consulter vos mails ou de vous rendre sur votre espace NordVPN. Vous hésitez encore ? Sachez que NordVPN vous offre une garantie de remboursement d’une durée de 30 jours. Par conséquent, il n’y a aucun risque à souscrire à ce VPN.

Ce serait dommage de ne pas en profiter.

Souscrire à NordVPN