Bon plan VPN : Surfshark divise son prix par 5 (…et sans raison)

Si vous pensiez que les VPN étaient seulement utilisés à des fins illicites pour accéder au darknet, vous vous trompez. Les Virtual Private Network servent avant tout à sécuriser vos données en ligne partout, aussi bien chez vous que dans les lieux publics, et à accéder à tous les contenus bloqués dans votre zone géographique (streaming, site internet et application).

Bien que leur technologie soit assez complexe, les applications VPN sont très faciles à utiliser aussi bien sur ordinateur que tablette ou smartphone, et accessibles à tous. En quelques clics, votre adresse IP sera masquée et vos données seront sécurisées. Votre connexion sera 100% anonyme et vous aurez un accès sans restriction à tous les contenus du web.

Pour faire le meilleur choix sans vous ruiner, la promotion spéciale du week-end de Surfshark (un des meilleurs VPN en 2020) est tout simplement imbattable. Avec un abonnement à moins de 2€ / mois, les économies sont absolument gigantesques.

Voir l’offre Surfshark

Surfer sur le web en sécurité via Surfshark

Surfshark est présent dans 63 pays avec plus de 1700 serveurs à son actif et ces chiffres sont en constante augmentation. En vous connectant à Surfshark en un clic, vous entrerez dans un tunnel sécurisé dans lequel vos données seront cryptées et votre adresse IP sera totalement invisible. Grâce à ces fonctionnalités utiles, vous n’aurez rien à craindre sur le net et vous pourrez simuler n’importe quelle localisation.

Avec le VPN Surfshark vous avez donc la garantie d’obtenir un accès illimité à tous les contenus dans le monde. Si vous vivez à l’étranger ou que vous voyagez fréquemment, ce VPN pourrait vraiment changer votre expérience en ligne en vous permettant de débloquer les chaînes de TV françaises. Du divertissement aux informations, vous ne raterez rien de vos émissions préférées et vous ne louperez aucun événement sportif. Surfshark marche également très bien sur les plateformes de streaming comme Hulu ou Disney+. Sur la plateforme Netflix, il parvient à débloquer plus d’une dizaine de bibliothèques différentes (américaine, anglaise, canadienne, française, etc…).

En plus de ces avantages, le VPN Surfshark offre des connexions simultanées en illimité. Cela veut dire qu’un seul compte vous donne la possibilité d’utiliser le VPN sur une multitude d’appareils électroniques en parallèle. Trop beau pour être vrai, n’est-ce pas ? Pourtant c’est bien vrai !

Voir l’offre Surfshark

Un VPN toujours plus séduisant

À ce stade, Surfshark vous a peut-être déjà séduit et si ce n’est pas le cas, son tarif devrait finir par vous convaincre. Avec sa réduction de -81%, il est l’un des rares VPN à proposer un abonnement à moins de 2€ par mois. En général, les offres de la concurrence et du même type oscillent plutôt entre 3€ et 10€ par mois et le montant total est salé.

Aujourd’hui, vous pourrez vous offrir ses services en déboursant seulement 1,85€ / mois au lieu de 9,89€ sans la promotion. Le montant total est de 44,29€ et vous serez tranquille durant une période de 24 mois. Vous bénéficierez de toutes les fonctionnalités listées ci-dessus, à savoir :

le chiffrement de vos activités en ligne

le camouflage de votre adresse IP

un accès sécurisé sur les plateformes de téléchargement

un nombre de connexion illimité sur tous vos appareils

…et plein d’autres choses encore que vous découvrirez

Pour réaliser votre achat sans risque, l’abonnement au VPN Surfshark à 1,85€ / mois sur 24 mois possède une mention de sécurité de « satisfait ou remboursé » de 30 jours. Cela vous laisse un mois pour tester le produit et décider de poursuivre l’abonnement ou bien demander votre remboursement intégral.

Tester le VPN Surfshark