Bon plan VPN : Surfshark écrase la concurrence avec cette offre imbattable

Aujourd’hui, peut-on réellement naviguer en toute sécurité sur Internet ? La réponse est oui, si l’on utilise une application telle que Surfshark VPN. Mais qu’est-ce que c’est ? Il s’agit d’un logiciel capable entre autres de masquer votre véritable adresse IP, mais aussi de chiffrer vos données de connexion.

Si les fournisseurs de VPN Premium sont très nombreux sur le marché, Surfshark est en train de réaliser un vrai tour de force, en proposant les prix les plus bas du moment. En effet, ce professionnel vient de dévoiler une offre imbattable, avec un abonnement accessible à seulement 1,85 euro par mois !

Sur son site, Surfshark prétend qu’il dévore les autres offres VPN toutes crues (tel un requin). En tout cas, avec une telle offre, on veut bien le croire.

À quoi sert réellement un VPN ?

Un VPN est une application simple à installer et à utiliser qui permet de modifier votre adresse IP, afin que personne ne puisse vous identifier ni vous retracer, y compris votre propre fournisseur d’accès Internet (FAI). Pour cela, l’application va tout simplement vous donner une autre adresse IP localisée ailleurs dans le monde.

Par exemple, si vous vous trouvez en France, le logiciel est capable de vous faire apparaître virtuellement en Allemagne, aux États-Unis, ou dans d’autres pays. Tout cela est possible en seulement quelques clics, grâce à une application VPN.

Dans le cas de Surfshark VPN, plus de 1700 serveurs distillés dans 63 pays sont disponibles. De quoi vous offrir une très grande liberté de navigation.

Mais le fait de vous localiser virtuellement ailleurs ouvre aussi droit à de multiples possibilités. Par exemple, vous ne serez plus concerné par les limites et les restrictions géographiques. Vous pourrez profiter de votre bibliothèque Netflix française lorsque vous serez en déplacement à l’étranger, même si cela n’est pas possible en temps normal. Vous pourrez effectuer des téléchargements en tout anonymat sans aucun risque, etc.

Avec Surfshark VPN, vous profiterez de nombreux autres avantages en plus d’une navigation 100% sécurisée. Entre autres, vous aurez accès à 15 bibliothèques Netflix contre moins d’une dizaine chez la concurrence, à des sites ou des applications auparavant bloqués, etc. Particularité de Surfshark, vous profiterez de fonctionnalités intéressantes comme « Whitelister ». Celle-ci permet d’accéder à certains sites (par exemple, votre banque) sans passer par le VPN.

Surfshark VPN : l’offre la moins chère du marché

Aujourd’hui, environ un tiers de la population française profite déjà des VPN sur leurs appareils connectés. Avec l’offre flash de Surfshark VPN, il serait peut-être temps d’en profiter. Il s’agit d’un abonnement de deux ans à seulement 1,85 euro par mois au lieu de 11 euros par mois en temps normal. En bonus, 3 mois offerts vous sont ajoutés. Cela vous fera réaliser une importante économie de 83%.

L’abonnement chez Surfshark vous reviendra à 49,93 euros en tout. Il faut avouer que ce n’est pas si cher payé pour deux ans de liberté totale et de sécurité optimisée sur Internet.

En comparaison, un abonnement de deux ans est tarifé à 3,30 euros par mois chez son concurrent direct NordVPN. Tandis que chez CyberGhost, un abonnement de 39 mois coûte 2,00 euros par mois après une importante remise.

Par ailleurs, il est important de préciser qu’avec un seul et même abonnement, vous pourrez profiter du logiciel sur un nombre illimité d’appareils. Vous pourrez donc l’installer sur votre PC, votre Smartphone, votre tablette, votre routeur, votre SmartTV, etc.). Vous pourrez même en faire profiter votre famille ou vos amis.

Bon à savoir : Cette offre est assortie d’une garantie « satisfait ou remboursé » qui court sur les 30 premiers jours. Pendant ce délai, vous aurez donc le temps de bien tester l’application, les fonctionnalités et services. Si vous n’êtes pas convaincu, vous pourrez réclamer le remboursement intégral de votre abonnement.

Si tout ceci a réussi à vous convaincre d’essayer Surfshark VPN, n’hésitez pas à visiter son site pour découvrir rapidement cette offre flash. À noter que ce fournisseur accepte tous les modes de paiement courants, comme une carte de crédit, PayPal, Google Pay, Amazon Pay, voire même les cryptomonnaies.

