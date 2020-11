eBay : économisez jusqu’à -50% pour vos achats tech de Noël (Apple, Xiaomi, Redmi…) 🔥

Le mois de novembre est une période clé pour les ventes flash et réductions, et eBay vient de lancer sa campagne « Illuminez votre Noël ». De Dyson à Apple en passant par Xiaomi ou Samsung découvrez notre sélection des offres à ne pas manquer.

C’est donc le moment ou jamais pour économiser sur vos achats de cadeaux de Noël ou vous faire plaisir. Toutes les promos présentées ici sont couvertes par la « Garantie Clients eBay« . La sélection ci-dessous étant non exhaustive, on vous conseille de visiter la page dédiée à l’événement, pour ne rater aucune promotion chez eBay :

iPhone 11 à 549€ seulement !

Apple est une des marques en vogue pendant la promotion « Illuminez votre Noël » eBay. Aujourd’hui, nous avons sélectionné cet iPhone 11 Blanc de 64 Go, expédié depuis l’Italie. Le vendeur est certifié par eBay, et comporte 99,7% de commentaires positifs avec plus de 64 000 produits vendus.

L’iPhone 11 est sorti à la fin 2019, et reste une excellente alternative sur le marché. Lancé pour 809€, cette chute de prix sur l’iPhone 11 à 549€ est une vraie aubaine si vous voulez un iPhone rapide sans vous ruiner. Son équivalent cette année, l’iPhone 12 est même 100€ plus cher, son prix public étant passé à 909€. La livraison est gratuite.

Xiaomi Mi Band 5 à 29€ au lieu de 49€

Si vous cherchez un bracelet connecté, pas besoin de vous ruiner. Habituellement vendu 49€, l’excellent Mi Band 5 de Xiaomi est proposé pour les promos Noël à 29€ seulement chez eBay.

Expédié depuis la France, il vous permet de suivre votre activité physique au quotidien. Alors qu’il embarque un écran couleur, il propose tout de même 14 jours d’autonomie, ce qui est colossal pour ce type de produit. Il est étanche jusqu’à 50 mètres, suit votre sommeil et votre rythme cardiaque. Il peut également vous guider et suivre votre dépense dans plus de 11 sports. Un cadeau de Noël parfait, et la livraison est gratuite !

Dyson V7 Motorhead à 219€

On ne présente plus Dyson. Archi leader du marché des aspirateurs-balais, Dyson propose sa propre boutique sur eBay depuis quelques mois. C’est tant mieux, car pour l’événement « Illuminez votre Noël » eBay, l’excellent Dyson V7 Motorhead est proposé à 219€ au lieu de 279€.

Vous bénéficiez de toute la garantie Dyson, avec le service après vente qui va avec. La livraison est gratuite.

Redmi Note 9 Pro à 199€

Lancé à 299€, le Redmi Note 9 Pro est en vente flash à 199€ chez eBay. C’est aujourd’hui l’un des modèles les plus vendus au niveau mondial, et son rapport qualité-prix est son atout principal.

Celui-ci dispose d’une dalle LCD de 6,7 pouces et tourne grâce à un Snapdragon 720G de chez Qualcomm couplé à 6 Go de mémoire vive. Un SoC milieu de gamme, mais qui reste très réactif. Le téléphone embarque 128 Go de stockage qui se révèlent suffisants pour une utilisation classique. La livraison est gratuite.

Purificateur d’Air Xiaomi à 99€

Cette dernière offre de notre sélection est la plus agressive. Le tout dernier purificateur d’air Xiaomi, le H3 est proposé à moitié prix, 99€ au lieu de 199€. C’est tout simplement du jamais vu. En plus de parfaitement filtrer l’air, et les particules, il dispose d’une application intelligente.

Elle vous permettra de programmer le purificateur d’air Xiaomi à heures fixes, et de recevoir des alertes quand le niveau de pollution/fumée est trop élevé. Le Mi Air Purifier 3H est capable de purifier des espaces de 380 m3/h et possède un rapport qualité-prix imbattable. La livraison est gratuite.

